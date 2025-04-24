Летіли "Калібри", балістика, "Шахеди", є багато жертв: усе про комбінований удар по Києву

Росія у ніч на 24 квітня завдала масованого комбінованого удару по Києву. Внаслідок цього десятки людей постраждали, серед них – діти, також є інформація про загиблих.

Відомо про виникнення пожеж та руйнування цивільної інфраструктури. Усе, що відомо про комбінований удар по Києву вночі 24 квітня – розповідає 24 Канал.

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