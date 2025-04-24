Летіли "Калібри", балістика, "Шахеди", є багато жертв: усе про комбінований удар по Києву
Росія у ніч на 24 квітня завдала масованого комбінованого удару по Києву. Внаслідок цього десятки людей постраждали, серед них – діти, також є інформація про загиблих.
Відомо про виникнення пожеж та руйнування цивільної інфраструктури. Усе, що відомо про комбінований удар по Києву вночі 24 квітня – розповідає 24 Канал.
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Які наслідки атаки на столицю
Речник ДСНС Києва Павло Петров розповів, що рятувальники, кінологи та психологи досі працюють на місці. На жаль, вже відомо про дев’ятьох загиблих. І буквально 20 хвилин тому рятувальники робили хвилину тиші й почули голос людини. Це виявився чоловік, з розмови з ним з'ясувалося, що йому 29 років, він дуже добре тримався і допоміг рятувальникам звільнити себе, За даними Мін'юсту, внаслідок обстрілу було вибито вікна та пошкоджено інтер'єр. Попри це, співробітники ДРАЦС продовжують роботу, прийом громадян ведеться без збоїв. Водночас урочисті реєстрації тимчасово перенесено до інших відділів. У лікарнях столиці на цей час перебуває 31 людина, в тому числі - 5 дітей. Загалом, внаслідок нічної атаки, постраждали 70 людей. Щодо загиблих – остаточна інформація уточнюється, Наразі рятувальники продовжують розбирати завали у двох пошкоджених будинках у Святошинському районі. У Солом'янському районі є падіння БПЛА на відкритій місцевості, без руйнувань. Щодо Деснянського району була інформація, щодо пожежі на відкритій території, але це не підтвердили. Летіло все: калібри, балістика, шахеди. В Києві та області лише дронів було зафіксовано 45. Тут чекаємо офіційної інформації від Повітряних Сил, Станом на зараз відомо про 9 загиблих. За попередньою інформацією, понад 70 людей отримали поранення різного ступеня. Серед постраждалих є діти. Інформація, як наголосили в адміністрації, буде доповнюватись. Рятувальники працювали на 13 локаціях. Трагічні наслідки у Святошинському районі. Там ще триває розбір завалів зруйнованого будинку. Залучені інженерні сили, верхолази ДСНС, пошукові собаки. З-під руїн чути телефонні дзвінки - пошуки триватимуть, доки не переконаються, що вже дістали всіх. Є інформація про двох дітей, яких досі не можуть знайти на місці події. Також поліцейські обходять квартири у найближчих будинках, перевіряють стан людей, Загалом у Києві станом на 7:30 зафіксовано 9 загиблих внаслідок російського удару. Ще понад 70 зазнали різних травм. На місцях роботи екстрених служб встановлені обмеження. Внаслідок ворожої комбінованої атаки у Бучанському районі постраждали дві жінки. Обидві отримали гостру реакцію на стрес. Вся необхідна допомога надана на місці. За оновленою інформацією у Бучанському районі пошкоджено 3 пʼятиповерхових житлових будинки. На даху одного з них була ліквідована пожежа. Також пошкоджено 4 магазини, 8 автомобілів та зупинку громадського транспорту. У Вишгородському районі пошкоджено складське приміщення та 3 автомобілі. Ліквідовані пожежі в лісі та відкритій ділянці місцевості. Також ліквідована пожежа в полі у Броварському районі. Відбій повітряної тривоги у Києві. У Деснянському районі зафіксовано падіння уламків БпЛА на відкритій місцевості. Уламки БпЛА впали в Подільському районі столиці. Екстрені служби прямують на місце. Перебувайте в укриттях, Мер Києва повідомив, що до двох зросла кількість загиблих у Києві, 54 людини постраждали. Внаслідок атаки Росії на Київ одна людина загинула. 50 постраждали. З них медики госпіталізували 35 людей, зокрема й 6 дітей. А 15-м надали допомогу на місці, повідомив міський голова Кличко. Віталій Кличко повідомив, що до 41 зросла кількість постраждалих внаслідок атаки Росії на Київ. Десятьом із них медики надали допомогу на місці. Решту госпіталізували. В тому числі – 5 дітей. Голосіївський район: Шевченківський район: Святошинський район: Вже відомо про 21 травмованого внаслідок атаки Росії на Київ. Їх госпіталізували, повідомив міський голова Кличко. Серед них троє дітей та вагітна жінка, До 12 зросла кількість постраждалих внаслідок російської атаки на Київ. Всі вони госпіталізовані, повідомив міський голова Кличко. Керівник КМВА повідомив про 5 постраждалих внаслідок комбінованої атаки. У Святошинському районі Києва пожежа в житловому будинку. Є руйнування. Під завалами люди. Рятувальники та медики працюють на місці, повідомив міський голова Кличко. За його словами, там медики госпіталізували трирічну дитину. За даними КМВА, у Святошинському районі попередньо загорання житлового будинку, у Голосіївському горять авто. У Шевченківському районі пожежа в нежитлових приміщеннях. Водночас у небі над столицею зафіксували безпілотники. Керівник КМВА Ткаченко повідомив про падіння уламків у Голосіївському районі. Аналогічна ситуація сталася також у Шевченківському районі, Святошинському та ще за однією адресою у Голосіївському Є виклик медиків у Голосіївський, Солом'янський, Святошинський та Шевченківський райони, У столиці пролунали вибухи. Повітряні сили повідомляли групу ракет на території області, з Чернігівської області. У Київській міській військовій адміністрації повідомили, що столиця перебуває під ракетною атакою.
Під завалами зруйнованого будинку у Святошинському районі ще можуть бути люди
– розповів він.
Внаслідок атаки Росії було пошкоджено Центральний палац одружень у Києві
– написав Віталій Кличко.
Наслідки у Голосіївському районі
Пошкодження у Шевченківському районі
Руйнування у Святошинському районі
Загоряння в Оболонському районі
– написали в КМВА.
Київ найбільше постраждав через атаку
– ідеться у повідомленні ДСНС України.
Під ударом опинилася і область
Руйнування у Києві через атаку
Наслідки удару по столиці
– написав Кличко.
У яких районах є пошкодження
Кличко розповів відомі деталі
– написав Віталій Кличко
Речник ДСНС Києва Павло Петров розповів, що рятувальники, кінологи та психологи досі працюють на місці. На жаль, вже відомо про дев’ятьох загиблих.
І буквально 20 хвилин тому рятувальники робили хвилину тиші й почули голос людини. Це виявився чоловік, з розмови з ним з'ясувалося, що йому 29 років, він дуже добре тримався і допоміг рятувальникам звільнити себе,
За даними Мін'юсту, внаслідок обстрілу було вибито вікна та пошкоджено інтер'єр.
Попри це, співробітники ДРАЦС продовжують роботу, прийом громадян ведеться без збоїв. Водночас урочисті реєстрації тимчасово перенесено до інших відділів.
У лікарнях столиці на цей час перебуває 31 людина, в тому числі - 5 дітей. Загалом, внаслідок нічної атаки, постраждали 70 людей. Щодо загиблих – остаточна інформація уточнюється,
Наразі рятувальники продовжують розбирати завали у двох пошкоджених будинках у Святошинському районі.
У Солом'янському районі є падіння БПЛА на відкритій місцевості, без руйнувань. Щодо Деснянського району була інформація, щодо пожежі на відкритій території, але це не підтвердили.
Летіло все: калібри, балістика, шахеди. В Києві та області лише дронів було зафіксовано 45. Тут чекаємо офіційної інформації від Повітряних Сил,
Станом на зараз відомо про 9 загиблих. За попередньою інформацією, понад 70 людей отримали поранення різного ступеня. Серед постраждалих є діти. Інформація, як наголосили в адміністрації, буде доповнюватись.
Рятувальники працювали на 13 локаціях. Трагічні наслідки у Святошинському районі. Там ще триває розбір завалів зруйнованого будинку. Залучені інженерні сили, верхолази ДСНС, пошукові собаки.
З-під руїн чути телефонні дзвінки - пошуки триватимуть, доки не переконаються, що вже дістали всіх. Є інформація про двох дітей, яких досі не можуть знайти на місці події. Також поліцейські обходять квартири у найближчих будинках, перевіряють стан людей,
Загалом у Києві станом на 7:30 зафіксовано 9 загиблих внаслідок російського удару. Ще понад 70 зазнали різних травм. На місцях роботи екстрених служб встановлені обмеження.
Внаслідок ворожої комбінованої атаки у Бучанському районі постраждали дві жінки. Обидві отримали гостру реакцію на стрес. Вся необхідна допомога надана на місці.
За оновленою інформацією у Бучанському районі пошкоджено 3 пʼятиповерхових житлових будинки. На даху одного з них була ліквідована пожежа.
Також пошкоджено 4 магазини, 8 автомобілів та зупинку громадського транспорту.
У Вишгородському районі пошкоджено складське приміщення та 3 автомобілі. Ліквідовані пожежі в лісі та відкритій ділянці місцевості.
Також ліквідована пожежа в полі у Броварському районі.
Відбій повітряної тривоги у Києві.
У Деснянському районі зафіксовано падіння уламків БпЛА на відкритій місцевості.
Уламки БпЛА впали в Подільському районі столиці. Екстрені служби прямують на місце.
Перебувайте в укриттях,
Мер Києва повідомив, що до двох зросла кількість загиблих у Києві, 54 людини постраждали.
Внаслідок атаки Росії на Київ одна людина загинула. 50 постраждали. З них медики госпіталізували 35 людей, зокрема й 6 дітей. А 15-м надали допомогу на місці, повідомив міський голова Кличко.
Віталій Кличко повідомив, що до 41 зросла кількість постраждалих внаслідок атаки Росії на Київ. Десятьом із них медики надали допомогу на місці. Решту госпіталізували. В тому числі – 5 дітей.
Голосіївський район:
Шевченківський район:
Святошинський район:
Вже відомо про 21 травмованого внаслідок атаки Росії на Київ. Їх госпіталізували, повідомив міський голова Кличко. Серед них троє дітей та вагітна жінка,
До 12 зросла кількість постраждалих внаслідок російської атаки на Київ. Всі вони госпіталізовані, повідомив міський голова Кличко.
Керівник КМВА повідомив про 5 постраждалих внаслідок комбінованої атаки.
У Святошинському районі Києва пожежа в житловому будинку. Є руйнування. Під завалами люди. Рятувальники та медики працюють на місці, повідомив міський голова Кличко.
За його словами, там медики госпіталізували трирічну дитину.
За даними КМВА, у Святошинському районі попередньо загорання житлового будинку, у Голосіївському горять авто.
У Шевченківському районі пожежа в нежитлових приміщеннях. Водночас у небі над столицею зафіксували безпілотники.
Керівник КМВА Ткаченко повідомив про падіння уламків у Голосіївському районі. Аналогічна ситуація сталася також у Шевченківському районі, Святошинському та ще за однією адресою у Голосіївському
Є виклик медиків у Голосіївський, Солом'янський, Святошинський та Шевченківський райони,
У столиці пролунали вибухи. Повітряні сили повідомляли групу ракет на території області, з Чернігівської області.
У Київській міській військовій адміністрації повідомили, що столиця перебуває під ракетною атакою.