Масована ракетна атака Росії: у Києві та області пошкоджені електромережі

Росія масованою ракетною атакою вранці пошкодила обладнання електромереж. Через це виникли пошкодження повітряних ліній високої та середньої напруги.

В Укренерго запевнили орієнтовно о 12:30 2 січня, що вони вже відновили роботу обладнання магістральних мереж в київському енерговузлі. Варто зауважити., що у киян також були проблеми з водою, проте їх вже усунули, пише 24 Канал.

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Що відомо про ситуацію зі світлом в Києві та області

Масована атака російських окупантів призвела до пошкоджень повітряних ліній високої і середньої напруги,

– сказали в ДТЕК про Київ та регіон.

Вже буквально через годину голова правління Укренерго Володимир Кудрицький запевнив, що їхні ремонтні бригади вже відновили роботу обладнання магістральних мереж в київському енерговузлі, яке було вимкнено внаслідок російської ранкової атаки.

"Фахівці обленерго поступово заживляють абонентів в Києві та області. Енергоживлення буде відновлено протягом декількох годин", – пообіцяв посадовець.

Скільки людей на Київщині та у столиці без світла

У Міністерстві енергетики України повідомили, що через ворожу атаку у Києві та області залишаються без світла понад 86 тисяч споживачів.

Енергетики відновлюють електропостачання абонентам, знеструмленим після масованої ворожої атаки на столицю та область,

– запевнили в Міненерго.

За їхніми даними, станом на 12:00 2 січня:

у Києві з'явилося світло у 230 тисяч споживачів. Залишаються знеструмленими ще 30 тисяч мешканців столиці;

у Київський області без напруги дві підстанції обленерго. Саме тому в регіоні без світла залишаються ще понад 56 тисяч точок обліку.

У ДТЕК станом на 13:40 2 січня повідомили, що їхні енергетики повернули світло для 128 тисяч родин у Київській області.

"Через масштаби пошкоджень, завданих російськими окупантами, наразі залишаються без світла 56 тисяч родин у Вишгородському та Бучанському районах", – пояснили в ДТЕК.

Компанія запевнила, що вони роблять все можливе, щоб повернути всім світло до 17:00 2 січня.

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Що відомо про проблеми зі світлом на Київщині