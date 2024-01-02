Масована ракетна атака Росії: у Києві та області пошкоджені електромережі
Джерело:ДТЕК
Росія масованою ракетною атакою вранці пошкодила обладнання електромереж. Через це виникли пошкодження повітряних ліній високої та середньої напруги.
В Укренерго запевнили орієнтовно о 12:30 2 січня, що вони вже відновили роботу обладнання магістральних мереж в київському енерговузлі. Варто зауважити., що у киян також були проблеми з водою, проте їх вже усунули, пише 24 Канал.
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Що відомо про ситуацію зі світлом в Києві та області
Масована атака російських окупантів призвела до пошкоджень повітряних ліній високої і середньої напруги,
– сказали в ДТЕК про Київ та регіон.
Вже буквально через годину голова правління Укренерго Володимир Кудрицький запевнив, що їхні ремонтні бригади вже відновили роботу обладнання магістральних мереж в київському енерговузлі, яке було вимкнено внаслідок російської ранкової атаки.
"Фахівці обленерго поступово заживляють абонентів в Києві та області. Енергоживлення буде відновлено протягом декількох годин", – пообіцяв посадовець.
Скільки людей на Київщині та у столиці без світла
У Міністерстві енергетики України повідомили, що через ворожу атаку у Києві та області залишаються без світла понад 86 тисяч споживачів.
Енергетики відновлюють електропостачання абонентам, знеструмленим після масованої ворожої атаки на столицю та область,
– запевнили в Міненерго.
За їхніми даними, станом на 12:00 2 січня:
- у Києві з'явилося світло у 230 тисяч споживачів. Залишаються знеструмленими ще 30 тисяч мешканців столиці;
- у Київський області без напруги дві підстанції обленерго. Саме тому в регіоні без світла залишаються ще понад 56 тисяч точок обліку.
У ДТЕК станом на 13:40 2 січня повідомили, що їхні енергетики повернули світло для 128 тисяч родин у Київській області.
"Через масштаби пошкоджень, завданих російськими окупантами, наразі залишаються без світла 56 тисяч родин у Вишгородському та Бучанському районах", – пояснили в ДТЕК.
Компанія запевнила, що вони роблять все можливе, щоб повернути всім світло до 17:00 2 січня.
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Що відомо про проблеми зі світлом на Київщині
- Вранці у ДТЕК заявили, що через масовану ракетну атаку Росії по Києву тимчасово немає світла в частині будинків у Шевченківському, Святошинському, Голосіївському, Подільському та Оболонському районах.
- Окрім того, світло також зникло у Бучанському і Вишгородському районах Київської області.
- В Укренерго повідомили, що станом на 10:13 2 січня через наслідки масованої ракетної атаки є пошкодження в мережах Укренерго та обленерго в Києві та на Київщині. Без світла залишились понад 250 тисяч споживачі.
- Вже об 11:42 енергетики заживили частину мешканців Святошинського, Шевченківського, Оболонського та Подільського районів. Без світла залишались люди в житловому масиві Куренівка та у частині Оболонського Святошинського районів.