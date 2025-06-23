Закохалися на роботі: внаслідок атаки Росії на Київ загинула пара з Житомирщини

У ніч на 23 червня Росія вкотре завдала комбінованого удару по Києву та забрала життя дев'яти українців. Серед них була і закохана пара.

Внаслідок російської цинічної атаки цієї ночі загинули Володимир Мосєйчук та Анна Павлік. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на компанію Dormeo, в якій працювало подружжя.

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Що відомо про закоханих, яких вбила Росія

За даними з соцмереж Володимира, він народився у селищі Нові Білокоровичі на Житомирщині та навчався у Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана. Чоловік приєднався до команди компанії Dormeo у січні 2016 року ще студентом.

Він пройшов шлях від комерційного агента до керівника відділу з колективом понад 50 людей. Саме в компанії він і зустрів свою майбутню дружину Анну.

Володимир був серцем команди – добрим, турботливим, завжди готовим допомогти. Він вмів створити атмосферу підтримки та довіри навколо себе,

– кажуть у Dormeo.



Внаслідок російської атаки загинув Володимир Мосєйчук / Фото з соцмереж загиблого

Натомість Анна Павлік закінчила ліцей номер 1 Житомира. Згодом вона вступила до університету та ще під час навчання прийшла працювати у Dormeo. Колеги дівчини кажуть, що Анна "вміла зігріти кожного, хто опинявся поруч".

Дівчина була мов промінчик сонця – тепла, усміхнена, щира. Її чарівну усмішку можна й досі побачити на наших сторінках – вона брала участь у фотосесіях компанії, і залишиться в нашій пам’яті назавжди,

– згадують у компанії.



Росія вбила Анну Павлік / Фото з соцмереж компанії Dormeo

Останнім часом Анна працювала ресерчеркою креативної агенції Havas Media Ukraine. Там зазначають, що вона була не лише талановитим фахівцем, а й відкритою, світлою людиною, яку щиро любили та цінували в команді.

Нагадаємо, що у ніч на 23 червня росіяни вдарили по Києву безпілотниками та ракетами. Внаслідок цього загинули 9 людей, щонайменше 33 осіб постраждали.