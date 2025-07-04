Нічний терор Києва: внаслідок атаки є зміни маршрутів громадського транспорту
- Внаслідок нічної атаки по Києву рух транспорту частково перекритий.
- В КМДА повідомили деталі про рух декількох тролейбусних маршрутів.
Російські війська в ніч проти 4 липня знову тероризували Київ. Так, столиця опинися під атакою ворожих сил.
Внаслідок атаки в Києві частково перекритий рух транспорту. Про це пише 24 Канал з посиланням на пресслужбу КМДА.
Дивіться також Кілька районів були під ударом: зросла кількість постраждалих під час атаки на Київ
Рух транспорту у Києві
Внаслідок нічної атаки по Києву рух транспорту на вулиці Жмеринській, вулиці Якуба Коласа та проспекту Відрадному частково перекритий
В КМДА зазначили, що рух тролейбусного маршруту № 41 заблокований.
А тролейбуси № 27 курсують до Індустріального мосту.
"Київпастранс" просить пасажирів враховувати тимчасові зміни під час планування маршруту.
Через нічний обстріл столиці змінено маршрути низки автобусів. Відтак, автобуси курсують:
- № 78 – від станції метро "Васильківська" до Кільцевої дороги;
- № 9 – у напрямку станції метро "Лук'янівська" за маршрутом № 69;
- № 69 – у напрямку вулиці Литвиненко-Вольгемут за маршрутом № 9;
- № 2 – від вулиці Шолуденка до ст. "Київ-Волинський" без заїзду на вулицю Вахтанга Кікабідзе;
- № 75 – з вулиці Григорія Гуляницького без заїзду на зупинки "Лугова", "Набережна", "Шевченка", "Поліклініка".
Дивіться також Масована атака БпЛА та ракет на Київ спричинила руйнування та пожежі: усе про наслідки
До слова, внаслідок ворожого обстрілу Києва зафіксовано пошкодження залізничної інфраструктури в межах міста.
Пасажирські поїзди західного напрямку прямують відхіленим маршрутом через Вишневе та Дарницю, що спричиняє затримки до 2 годин.
Kyiv City Express наразі виконує маршрути тільки північним напівкільцем Святошин - Почайна - Дарниця (в обидвох напрямках). Через суміщення з пасажирськими поїздами можливі відхилення від графіку руху.