Випалена трава і налякані звірі: як виглядає київський зоопарк після падіння уламків ракети
Російські військові вночі атакували столицю України ракетами. Українським захисникам неба вдалося збити всі ворожі цілі, однак уламки ракет впали в деяких районах Києва.
Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що одні з уламків впали на територію столичного зоопарку, пише 24 Канал. На щастя, ніхто з тварин та працівників не постраждав.
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Зоопарк відкритий для відвідувачів
Також внаслідок падіння уламків, на щастя, не сталося загоряння. Уламком ракети пошкодило зелені насадження, але всі поламані гілки вже прибрали.
Ведмеді у зоопарку Києва після падіння уламків ракети: дивіться відео
Зранку з тваринами провели антистресові заходи після обстрілу. Зоопарк відкрився для відвідувачів, як зазвичай, о 10:00.
У зоопарку побувала фотокореспондентка 24 Каналу Валентина Поліщук та зафіксувала наслідки падіння уламків. На кадрах видно вигорілу траву.
Щодо тваринок, то, як свідчать світлини, вони не постраждали. Однак погляд у тваринок втомлений, адже вибухи в столиці лунали цілу ніч. Багато тварин мають дуже чутливий слух і здатні сприймати широкий діапазон звуків.
Відтак, деякі тварини можуть відчувати страх, стрес або небезпеку.
Як виглядає зоопарк після падіння уламків ракети / Фото 24 Каналу (Валентина Поліщук)
Що відомо про нічну атаку російських військових
- Росіяни завдали ракетного удару по Україні близько 3 години ночі. Окупанти спрямували на Україну ракети "Кинджал", "Калібр", С-400 та "Іскандер-М", а також дрони-камікадзе типу "Шахед".
- У Повітряних Силах розповіли, що росіяни атакували Україну з північного, південного та східного напрямків.
- З шести літаків МіГ-31К було випущено шість аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал", 9 крилатих ракет "Калібр" – з кораблів у Чорному морі та три ракети наземного базування (С-400, "Іскандер-М"). Українським військовим вдалося знищити всі 18 ракет.
- Падіння уламків ракет зафіксували у Святошинському, Солом'янському, Дарницькому, Шевченківському та Оболонському районах. За попередньою інформацією, в Солом'янському районі троє потерпілих.