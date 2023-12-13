Внаслідок ракетної атаки на Київ постраждали понад пів сотні людей: серед них діти

Вночі 13 грудня російські військові атакували Київ ракетами. На жаль, не минулося без постраждалих.

Внаслідок нічного ракетного обстрілу у столиці постраждали понад 50 людей. Усе, що відомо про потерпілих, розповідає 24 Канал.

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Попередньо, ракета впала на території лікарні

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О пів на 6 ранку міський голова повідомив, що під час нічної атаки на Київ, за попередньою інформацією, ракета впала на територію однієї з лікарень столиці. У кількох корпусах медзакладу повилітали вікна.

Одна людина постраждала. Поліція прибула на місце, оглядають воронку на території медзакладу,

– розповів Віталій Кличко.

Загалом постраждали понад пів сотні людей

Також мер повідомив, що загалом в Дніпровському районі внаслідок російської атаки постраждали 45 людей.

18 із них госпіталізували, в тому числі 2 дітей. 27 отримали допомогу медиків на місці. Зокрема, і троє дітей,

– повідомив Кличко.

Начальник КМВА розповів, що в Дніпровському районі було зафіксовано пошкодження фасаду будинку. Сталося загоряння на 7 поверсі та була проведена евакуація мешканців. Пожежу локалізовано.

Уже о 06:19 Сергій Попко повідомив, що кількість постраждалих зросла.

Інформації стосовно загиблих немає. Станом на 06:00 зафіксовано 51 постраждала особа, з них 6 дітей. Найстаршій – 80 років, наймолодшій – 5 рочків,

– зазначив очільник КМВА.

Додав, що усім надана медична допомога. Також Попко розповідав, що головним чином травми пов'язані з порізами від скла, внаслідок вибитих вибуховою хвилею вікон.

Зверніть увагу! Вибухи у столиці прогриміли близько 3 години ночі. Опісля оголосили тривогу. Повітряні сили повідомляли про ракетну небезпеку для Київщини й Чернігівщини.

Зауважимо, що наразі немає офіційних даних, чим саме атакував агресор. Моніторингові канали писали про балістику.