У Києві спалахнули пожежі: рятувальники показали перші кадри наслідків російської атаки

Російські загарбники 2 вересня атакували Київ крилатими та балістичними ракетами. Внаслідок ворожого обстрілу спалахнули пожежі, є постраждалі.

Рятувальники вже ліквідовують наслідки ранкової атаки на Київ. Також показали жахливі кадри з місць обстрілу, передає 24 Канал.

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До речі, оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.

Наслідки ракетної атаки на Київ 2 вересня

Внаслідок падіння уламків ракети у Святошинському районі сталось загоряння 4 автомобілів. Пожежу вже ліквідували.

За іншою адресою горіла двоповерхова будівля складського приміщення. Вогнеборці ліквідували займання на площі 700 квадратних метрів.

Окрім того, рятувальники вже ліквідували загоряння біля входу однієї зі станцій метро, на площі 20 квадратних метрів. Горів пункт приймання вторсировини.

Голосіївський район: сталось влучання уламків ракети в корпус котельні одного із закладів освіти. Пожежу на площі 6 квадратних метрів,

– повідомили в ДСНС.

Також додали, що в Шевченківському районі ліквідували загоряння на площі 400 квадратних метрів. Наразі там триває розбір конструкцій. Інформація щодо потерпілих уточнюється.

Наслідки атаки Росії на Київ 2 вересня / Фото ДСНС

Важливо! Віталій Кличко писав, що станом на 06:25 до медиків за допомогою звернулися двоє дорослих. Також міський голова уточнив, що одного з постраждалих госпіталізували.