Атака на Київ: жертвою стала 5-річна дитина, всього загинули 3 людини

Внаслідок атаки ворога на Київ, що сталася в ніч проти 23 березня, восьмеро людей отримали різні травми, ще троє загинуло. Серед загиблих – 5-річна дитина.

Про це пише 24 Канал з посиланням на поліцію Києва. Повітряна тривога у столиці тривала 5 годин 13 хвилин.

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Що відомо про наслідки атаки дронів на Київ

Через ворожу атаку БпЛА на Київ сталися руйнування в кількох районах. На місцях поліцейські документують наслідки обстрілу, а також працюють вибухотехніки та рятувальники ДСНС.

Станом на ранок 23 березня відомо про трьох загиблих. Жертвою російської атаки стала 5-річна дитина. Кількість поранених теж зросла до 10.

Як повідомили в КМВА, через ворожий БпЛА загинули батько та дочка. Також загинула жінка. Наймолодшому постраждалому внаслідок атаки всього 11 місяців.

Уламки "Шахеда" влучили в верхні поверхи будинок та в нежитлову будівлю в Дніпровському районі Києва. Пошкоджено заклад харчування та квартири на 6 поверсі багатоповерхівки.

У Голосіївському районі уламки дрона влали на територію промзони. Пожежа сталася в офісно-складській будівлі, а також загорівся металевий контейнер.

У Подільському районі цієї ночі пошкоджено багатоповерхівку, загоряння сталося на 20 поверсі.

У Шевченківському районі дрон спричинив пошкодження 6 автомобілів.

Людям на місцях надається допомога.

Київ уночі атакували ворожі БпЛА / Фото поліції Києва

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