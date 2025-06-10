Вогнеборці ліквідували масштабну пожежу в Борисполі внаслідок обстрілу: що горіло

Уночі 10 червня росіяни масовано обстріляли Україну – внаслідок атаки спалахнула пожежа в Бориспільській громаді. Рятувальники пояснили, що займання виникло на промисловому об'єкті.

Про це пише 24 Канал із посиланням на ДСНС.

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Що відомо про пожежу в Борисполі

Унаслідок ворожого обстрілу спалахнула пожежа на промисловому об'єкті Борисполя.

Внаслідок комбінованого ворожого удару виникло займання на одному з промислових обʼєктів міста. Вогнеборці ліквідували пожежу на площі 2 500 квадратних метрів,

– пояснили в ДСНС.

У коментарі Українській правді рятувальники додали, що горів об’єкт на виїзді з Борисполя. На запитання про те, що на пожежних машинах написано "Бориспільський аеропорт", там зауважили, що пожежа була не на летовищі.

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У ДСНС заявили, що на місці події працювали 104 рятувальники та 35 одиниць техніки. Там додали, що також зазнали руйнувань приватні житлові будівлі, гаражі та авто цивільного населення у Броварському, Фастівському та Обухівському районах Київщини.

Нагадаємо, що в ніч проти 10 червня росіяни здійснили масовану атаку на Україну. Основними напрямками ударів були Київ та Одеса.

У столиці пошкоджено 7 з 10 районів, є постраждалі. В Одесі безпілотники пошкодили адміністративну частину пологового будинку та станцію переливання крові. Займання виникло в Одеському зоопарку.