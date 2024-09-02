Ворог атакував Київщину ракетами та дронами: є як збиті цілі, так і пошкодження будинків

Росія завдала комбінованого удару по Київській області. Влада розповіла про роботу ППО, а також відповіла, чи є влучання і постраждалі.

У ніч проти понеділка, 2 вересня, повітряну тривогу на Київщині оголошували двічі. Окупанти атакували регіон як і дронами, так і ракетами – протиповітряна оборона успішно відпрацювала по цілях.

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Обстріл Київщини та його наслідки

Начальник Київської ОВА Руслан Кравченко інформує, що немає прямих влучань в об'єкти критичної чи житлової інфраструктури завдяки успішній роботі захисників неба.

Проте все ж фіксують пошкодження 3 приватних будинків та 2 автомобілів.

Постраждалих серед населення немає,

– наголошує посадовець.

Також внаслідок падіння уламків збитих цілей сталося загоряння лісової підстилки, суха трава спалахнула у трьох районах області. За словами голови ОВА, оперативні групи продовжують роботу з фіксації та ліквідації наслідків атаки росіян.

Уточнимо, що повітряну тривогу в Київській області вночі проти 2 вересня оголошували:

з 01:48 по 03:27;

з 04:34 по 06:27.

Загалом Київщина не спала через комбінований удар росіян близько трьох з половиною годин. З-поміж іншого, Повітряні сили зазначали , що окупанти випускали балістичні ракети по регіону.

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Раніше Київська міська військова адміністрація повідомляла, що під прицілом загарбників була не лише Київська область, а й столиця. Росія випустила по місту, зокрема, балістичні ракети KN-24/Іскандер-М та ударний безпілотник.