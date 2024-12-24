Пошкоджено приватні будинки: в ОВА розповіли про наслідки атаки "Шахедів" на Київщину

З 23 грудня Росія атакувала Україну "Шахедами". Вночі на Київщині працювала ППО.

Там за час цієї атаки тривогу оголошували неодноразово. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на голову Київської ОВА Руслана Кравченка.

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Що відомо про атаку "Шахедів" на Київщину

"Ворог вкотре атакував Київщину за допомогою БпЛА. Вночі повітряна тривога оголошувалася двічі. В області працювали сили ППО", – повідомив Руслан Кравченко.

Унаслідок роботи протиповітряної оборони є збиті цілі.

На щастя, постраждалих під час атаки серед місцевих не було. Також не зафіксовано влучань в об'єкти критичної та житлової інфраструктури, однак деякі пошкодження таки є.

Унаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей в одному з районів пошкоджено 5 приватних будинків дачного кооперативу. У помешканнях вибиті вікна,

– додав голова ОВА.

На місцях оперативні групи фіксують та ліквідовують наслідки цієї російської атаки.

Нагадаємо, що загалом окупанти запустили по Україні 60 ударних дронів, з яких 36 збили, а 23 – локаційно втрачені. Ще один залишався у повітрі, однак уже об 11:03 пролунав відбій тривоги.