Ранкова атака Росії на Київщину: є загиблий та поранені

Вранці росіяни вдарили дронами по Київщині. На жаль, атака не минулася без трагічних наслідків.

Про це повідомив глава Київської ОВА Тимур Ткаченко.

Скільки людей постраждали через удар по Київщині?

Унаслідок ранкової ворожої атаки в Бучанському районі Київщини загинула людина. Ще один чоловік дістав множинні осколкові поранення. Його госпіталізували до місцевої лікарні.

У Фастівському районі від обстрілу постраждала жінка, отримавши порізи руки.

Це знову удар по мирних людях. За кожною такою новиною – чиєсь життя, родина, близькі,

– написав чиновник.

Нагадаємо, раніше він повідомив про руйнування внаслідок обстрілу у Фастівському, Бориспільському, Вишгородському, Броварському та Бучанському районах.

За словами Ткаченка, пошкоджено 14 складських приміщень, 16 приватних домоволодінь, 3 багатоквартирні будинки, 16 транспортних засобів.

У Святопетрівському російські безпілотники влучили у склад "Нової пошти" та розташоване поруч виробництво. Приблизно за годину стався повторний удар. Після атаки в районі виникло сильне задимлення. Жителів закликали зачинити вікна та не виходити на вулицю.

Відомо, що російські війська також знищили сортувальний центр "Нової пошти" у Сумах. Окупанти скинули 4 керовані авіабомби на термінал, унаслідок чого також пошкоджено 3 вантажівки.