Відкинуло ударною хвилею: жінка та двоє дітей постраждали внаслідок удару по Київщині

Внаслідок обстрілу Київщини сьогодні, 16 червня, постраждали двоє дітей та 82-річна жінка. Пошкоджено 30 будинків.

Про це розповів голова Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов. Він уточнив, що жінку відкинуло ударною хвилею.

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Потерпіло двоє дітей та бабуся, яку відкинуло ударною хвилею. Пошкоджено понад 30 будинків. Такі наслідки ракетного удару ворога на Київщині,

– зазначив Нєбитов.



На Київщині внаслідок атаки постраждала жінка / Фото з телеграму Нєбитова



Пошкоджено приватні будинки в області / Фото з телеграму Нєбитова

Пошкоджено приватні будівлі

У ДСНС уточнили, що повністю зруйновано 3 житлові будинки, 15 – пошкоджено, 2 господарчі споруди.

Рятувальники ліквідували пожежу приватного будинку на площі 50 квадратних метра.

Всі екстрені служби працюють на місці події. У ДСНС додали, що дані про наслідки ворожої атаки ще уточнюють.

Внаслідок падіння уламків є пошкодження та потерпілі / Фото ДСНС

Рятувальники надають допомогу потерпілим та ліквідовують наслідки атаки: відео

За даними командування повітряних сил ЗСУ російські окупаційні війська завдали ракетного удару по Україні крилатими ракетами "Калібр" та аеробалістичними ракетами Х-47 "Кинджал". Усі ракети знищено силами та засобами Повітряних Сил у зоні відповідальності повітряного командування "Центр".