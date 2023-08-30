Уламки ракет впали на будинки, є постраждалі: кадри наслідків атаки на Київщину

Вночі 30 серпня окупанти масовано атакували Кивщину ракетами та дронами. Внаслідок падіння уламків пошкоджено приватні будинки, а на території кладовища спалахнула пожежа.

Наслідки нічної атаки російських загарбників уже фіксують поліцейські. Правоохоронці та рятувальники показали відповідні кадри, передає 24 Канал.

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Наслідки нічної атаки на Київщину

Начальник поліції Київської області розповів, що в одному з районів внаслідок падіння уламків ракет пошкоджено приватні будинки. На щастя, минулося без постраждалих.

Уламки виявили й на території місцевого кладовища. Там сталося займання, яке оперативно загасили працівники ДСНС.

В іншому населеному пункті через атаку "Шахедів" відбулось пошкодження двоповерхової будівлі. Рятувальники нині локалізують пожежу. Завдяки своєчасному переходу сторожа в укриття вдалося уникнути жертв.

Загалом внаслідок падіння уламків ракет і дронів пошкоджено 6 приватних будинків. Є постраждалі.

Через займання оселі після потрапляння уламків опіки отримала 69-річна жінка. Незначні порізи також мають 43-річний та 49-річний чоловіки одного із домоволодінь,

– повідомив Андрій Нєбитов.

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Додав, що руйнувань зазнали і гаражні приміщення. Знищено два авто. Окрім того, через атаку агресора пошкоджено приватні садиби в ще в одному із районів Київщини. Зокрема, понівечено крівлю, вікна. Також сталось займання трав'яного настилу, яке рятувальникам вдалося оперативно локалізувати.

У ДСНС повідомили, що внаслідок масованої атаки ворога у ніч на 30 серпня в Фастівському та Бучанському районах Київщини виникли пожежі та руйнування житлових будинків, загоряння трав'яного настилу. Усі пожежі вже ліквідували. На місцях працювало 35 рятувальників та 8 одиниць спеціальної техніки.

Наслідки нічної атаки на Київщину / Фото з телеграму Нєбитова, ДСНС

Внаслідок терористичної атаки на Київ загинули двоє людей

У КМВА повідомили, що внаслідок падіння уламків в різних районах Києва загинуло дві людини. Жертви – охоронці підприємства. Чоловікам було лише 26 та 36 років.

Ще три людини отримали поранення різного ступеня важкості. Потерпілим надана медична допомога, двох госпіталізували.

Віталій Кличко писав, що серед поранених у Шевченківському районі є 24-річна дівчина. Її з різаними ранами від уламків скла доправили в лікарню.