В Київській області через падіння уламків ворожого дрона загорівся будинок: які наслідки
31 липня 2024, 09:15Читать новость на русском
Джерело:ДСНС
У ніч на 31 липня ворог атакував Київщину. Так, в регіоні через падіння уламків безпілотника виникла пожежа у приватному будинку.
У ДСНС розповіли деталі ситуації. Там зазначили, що пожежу вдалося ліквідувати.
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Через падіння уламків БпЛА ворога загорівся приватний будинок на Київщині
Вночі 31 липня внаслідок падіння уламків безпілотника ворожої армії в Броварському районі сталося руйнування з подальшим горінням приватного житлового будинку.
За даними ДСНС, пожежу ліквідовано о 04:14 на площі 60 квадратних метрів.
На щастя, загиблих та травмованих немає.
Відомо, аби ліквідувати пожежу, залучались 8 рятувальників та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки.Зазначимо, що о 6 ранку 31 липня в КМВА зазначили, що цієї ночі росіяни здійснили одну з наймасованіших атак України ударними дронами за всю війну. А головною ціллю агресора став Київ. Власне, за словами начальника КМВА, на столицю ворог спрямував багато десятків своїх безпілотників. Сергій Попко також додав, що це була вже 7 атака Києва ворожими дронами у липні. Вона стала для столиці наймасованішою за 2024 рік за кількістю застосованих БпЛА.