Отруєння Буданової, атака на Київстар, "прослушка" Залужного: у ГУР пояснили, чи є тут зв'язок

Протягом останніх тижнів в Україні сталася низка резонансних подій. Дружина Кирила Буданова Маріанна була отруєна, хакери здійснили кібератаку на Київстар, а у приміщенні, яке планував використати Валерій Залужний, знайшли пристрій для прослуховування.

Представник ГУР МО Андрій Юсов зауважив, що ми зараз живемо в інформаційному суспільстві, коли різних подій надзвичайно багато. Про це він сказав в етері телемарафону, передає 24 Канал.

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Чи бачить розвідка зв'язок між подіями

За словами розвідника, під час повномасштабної війни українці протягом короткого проміжку часу можуть переживати таку кількість подій, на яку в інших суспільствах можуть піти роки.

Кожен тиждень, який ми візьмемо, можемо скласти разом, і пазл може бути абсолютно різний,

– зауважив Юсов.

Він наголосив, що "прослушка" Головнокомандувача ЗСУ, кібератака на Київстар та отруєння дружини голови української розвідки є окремими випадками. По кожному з цих інцидентів ведеться розслідування. За його словами, результати будуть доведені обов'язково.

Спецслужби Росії є небезпечними

Юсов попередив, що російські спецслужби весь цей час не припиняли своєї активності проти України. Мовиться не тільки про повномасштабне вторгнення, а й про події задовго до незаконного захоплення Росією Криму.

Російські спецслужби, на відміну від армії, залишаються надзвичайно потужними і конкурентоздатними на світовій арені. На них витрачаються шалені ресурси. І порівняно зі світовими аналогами, це справді грізний супротивник,

– зауважив український розвідник.

Тому Україна з цим бореться. Наші спецслужби та Сили безпеки й оборони вживають всіх необхідних заходів. Юсов наголосив, що суспільство має розуміти, що це серйозна, а не надумана небезпека.

Які ворожі операції вдалося попередити

Юсов заявив, що на очільника ГУР Кирила Буданова було скоєно понад 10 невдалих замахів за весь цей час. Він зазначив, що це лише один з прикладів, яких насправді чимало.

За його словами, також готувалися замахи на Володимира Зеленського та інших високопоставлених представників воєнно-політичного керівництва України. Юсов зауважив, що серйозна небезпека зберігається постійно.

Розвідник додав, що українці не застраховані від подібних новин, поки існує агресивна Росія, яка завжди намагатиметься вбивати, труїти, атакувати, підкуповувати, шантажувати та використовувати будь-які інструменти, які в сучасному світі вважаються неактуальними та неприйнятними. З його слів, Москва справді витрачає на це все чимало ресурсів.