Не тільки "Ямал" і "Азов": у Криму могли уразити ще один російський корабель

Напередодні поки що окупованому Криму Сили оборони атакували ще два російські ВДК – Ямал" і "Азов". Можливо, ураження також зазнало ще одне судно.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник ВМС. Дмитро Плетенчук розповів, що вже відомо, передає 24 Канал.

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Можливо, зазнав ураження "Іван Хурс"

Наразі верифікується інформація щодо можливого ураження ще одного ворожого судна, зазначив капітан 3 рангу. Додав, що один із ВДК уже стоїть на ремонті на заводі.

Плетенчук також зазначив, враховуючи пошкодження, зараз з 13 одиниць, які окупанти приготували для того, щоб захопити наше південне узбережжя, у строю залишаються лише три.

Щодо безпосередньо кораблів цього проєкту зі складу саме Чорноморського флоту не залишилося жодного,

– підкреслив речник ВМС.

Також додав, що було уражено будівлю військово-морської бази в Севастополі. Окрім того, завдано вогневого ураження по паливно-мастильних складах.

До слова, росЗМІ поширюють інформацію, що розвідувальний корабель "Іван Хурс" пошкоджено внаслідок вчорашньої атаки на Крим. Зазначають, що по ньому нібито влучили одразу дві ракети. Також пишуть про пошкодження військової частини на вулиці Руднєва, ВДК "Азов" і "Ямал".

Дмитро Плетенчук підтвердив, що йдеться про "Іван Хурс". Однак, наголосив, що триває верифікація.

Звісно, такі заяви потребують верифікації з кількох джерел. Для того, щоб бути впевненими, що зараз не дезінформуємо з вами українське суспільство,

– підкреслив речник ВМС.

До речі, у травні 2023 року "Іван Хурс" атакували дрони. Про це офіційно заявляли окупанти.

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