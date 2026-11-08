Росія вдарила по багатоповерхівці та готелю у Кременчуку: є поранені

Увечері 8 листопада окупанти вдарили по Кременчуку. У місті спалахнули пожежі.

Про наслідки обстрілу міста розповів глава ОВА Віталій Дяківнич.

Що відомо про атаку на Кременчук?

За словами чиновника, у Кременчуці російські дрони влучили на двох локаціях.

Внаслідок прильотів пошкоджено багатоквартирний житловий будинок – там виникла пожежа.

Також безпілотник влучив у будівлю готелю. Її охопило полум'я.

За попередньою інформацію, постраждали четверо людей. Зокрема, тяжкі травми отримав 16-річний хлопець. Його госпіталізували.

Станом на зараз, підрозділи ДСНС врятували 15 людей. Ліквідація наслідків триває.

Близько 19:47 у Кременчуці пролунали вибухи. Влада попередила, що місто перебуває під атакою ворога. Перед тим Повітряні сили повідомляли про рух дроноракет "Бандероль" у напрямку Кременчука.

Наслідки ударів по Кременчуку / Фото ОВА

Вдень Кременчук теж був під ударом. Російські БпЛА атакували промислове підприємство.

Нагадаємо, вдень російські війська атакували Хмельницьку область ударними дронами. У Хмельницькому районі внаслідок обстрілу зруйновано один житловий будинок, ще 12 пошкоджено. Унаслідок атаки постраждали троє людей. Одного чоловіка госпіталізували, ще двом медики надали допомогу на місці.