Летіли 7 ракет: окупанти заявили про масовану атаку на Крим
Окупанти заявили про атаку на Крим. Нібито у напрямку півострова летіли одразу аж 7 ракет.
Зранку у Криму оголосили повітряну тривогу. Окупанти закликали місцевих жителів зберігати спокій та не перебувати на відкритому просторі.
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Загарбники заявили про атаку на Крим
Гауляйтер Херсонської області Володимир Сальдо у своєму телеграм-каналі заявив, що над територією Херсонської області буцімто збито сім ракет, які Україна запустила по Криму.
Більшість знищено в повітрі, дві здетонували на землі в пустельному районі на Арабатській стрілці. Люди та інфраструктура не постраждали,
– заявив він.
Кримський міст знову перекривали
Зранку у тимчасово окупованому Криму оголосили повітряну тривогу – пропагандистські пабліки пишуть про активність української авіації, яка є носієм Storm Shadow/SCALP.
Російські загарбники вчергове перекрили Керченський міст. В мережі поширювали відео диму, який валив з незаконної забудови. Наразі точно невідомо, що трапилося, однак пропагандисти повідомляють дві версії: димова завіса або "навчання" під час тривоги. Також повідомляється, що димову завісу було застосовану й у Севастопольській бухті.