Окупанти заявляють, що від ранку збивали над Кримом Storm Shadow та дрони
У тимчасово окупованому Криму повітряні загрози не дають спокою росіянам. Загарбники заявляють про атаку ракет Storm Shadow і безпілотників на півострів.
У понеділок вранці, 13 травня, у міноборони ворожої держави відзвітували про "успішно роботу" російської ППО в регіоні. Окупанти стверджують, що нібито збили 4 ракети Storm Shadow та 7 дронів, – інформує 24 Канал.
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Тривожний кримський ранок
З повідомлень ворожих інформаційних ресурсів можна зрозуміти, що з раннього ранку в тимчасово окупованому Криму було неспокійно. Зокрема, повітряні цілі летіли на місто Севастополь.
За попередньою інформацією Кремля, на підльоті до населеного пункту над морем нібито було збито дві ракети. Інші Storm Shadow, – загарбники заявляють, що ліквідували на півночі півострова.
Черговими засобами протиповітряної оборони були знищені чотири авіаційні керовані ракети Storm Shadow та сім БпЛА над територією Криму,
– пишуть у російському відомстві близько 07:30.
Близько 08:00 телеграм-канали почали стверджувати, що фіксують дим в районі бухт Севастополя. Ймовірно, це димова завіса, яку використовують окупанти, аби маскувати цілі або приховувати наслідки уражень.
Вибухи в регіонах Росії
- У ніч проти 13 травня також було неспокійно в трьох російських регіонах. Вибухи чули жителі Бєлгородської, Курської та Липецької області.
- Росіяни заявляють, що знищили 12 реактивних снарядів РСЗВ "Вільха" та 20 безпілотників над територією Бєлгородської області.
- Водночас, за словами загарбників, 8 БпЛА було ліквідовано над територією Курської області, а також чотири – у Липецькій області.
- Російська місцева влада інформувала, що спалахнула електропідстанція в Липецькій області в Становлянському окрузі. Вогонь вирушили приборкувати відповідні служби.
- Спалахнула пожежа і в Бєлгородській області ворожої держави. Як повідомила місцева влада, нібито горіла лише суха трава.
- Додамо, що ввечері 12 травня у Росії також заявляли про атаку на Бєлгород за допомогою реактивних снарядів РСЗВ "Вампір" та "Вільха".
- Загарбники наголошують, що нібито збили 12 реактивних систем залпового вогню "Вільха", а також 2 – "Вампір". Один зі снарядів, ймовірно, влучив у теплоелектростанцію.