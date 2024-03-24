Серйозний удар по стійкості ворога: яких уражень вдалося завдати росіянам у Криму

Збройні Сили Україні 23 березня вдарили по вузлу зв'язку Чорноморського флоту у Севастополі. Туди влучило щонайменше три ракети. "Гаряче" було й на нафтобазі біля Гвардійського.

Центр зв'язку забезпечує комунікацію між всіма об'єктами, органами управління та частинами Чорноморського флоту. Про це 24 Каналу капітан першого рангу запасу ВМС України Андрій Риженко, зауваживши, що це дуже серйозний і потужний вузол.

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Які наслідки удару

Від центру зв'язку залежить управління військами. Також вибухи прогриміли поблизу нафтобази біля Гвардійського, що в Криму.

Навіть попри те, що є альтернативні засоби проведення зв'язку, то в будь-якому випадку знищення основного комунікаційного центру – це серйозний удар по стійкості системи управління противника,

– розповів Андрій Риженко.

У Гвардійському базується великий аеродром, де ще з радянських часів розміщували літаки-ракетоносці. Зараз там базуються російські літаки Су-24. Вони регулярно літають у північно-західній частині Чорного моря.

Вони вже неодноразово брали участь в бомбардуванні, зокрема острова Зміїний. Намагалися ставити міни по тих шляхах, через які йдуть судна з Одеси, Чорноморська.

Це дуже серйозна база. Її ретельно охороняють, зокрема системами ППО "Панцир", але відомо, що декілька ракет вразили базу пального. Виникла серйозна пожежа, тому це також негативний вплив,

– підкреслив Риженко.

Масована атака по Криму 23 березня: коротко