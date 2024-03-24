Удар по вузлу зв’язку Чорноморського флоту: з'явилися супутникові фото ураження
Джерело:Радіо Свобода
Ввечері 23 березня ЗСУ вдарили по вузлу зв'язку Чорноморського флоту у Севастополі. У мережі показали супутникові знімки будівлі, які підтверджують успішну роботу Сил оборони.
Зазначимо, що того "вибухового" вечора не лише вузол зв'язку опинився під ударом. Зокрема, також було уражено великі десантні кораблі "Ямал" та "Азов" в Севастополі.
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Удар по вузлу
Супутник Planet Labs зафіксував ураження вузла зв'язку Чорноморського флоту у Криму. Так, на відповідних фото можна помітити, що внаслідок ракетних ударів Збройних сил України була пошкоджена одна з будівель по вулиці Рудневій у місті Севастополь.
Порівнюючи супутникові знімки цієї місцевості за 21 та 24 березня видно, що після ракетного удару провалився дах будівлі. Поряд з будівлею також видно автомобілі пожежних служб,
– зазначають журналісти.
Штаб зв'язку росіян 21 березня та 24 березня – порівняння
Раніше OSINT-розслідувачі повідомляли, що щонайменше три українські ракети вразили штаб зв'язку росіян. При цьому зазначалося, що вузол Чорноморського флоту Росії обставлений супутниковими антенами SATCOM.
Наслідки удару по Криму
- Пізно ввечері 23 березня у Севастополі було дуже гучно: в місті лунала серія вибухів. Росіяни під час обстрілу заявили про масовану атаку на місто. Повідомлялося, нібито окупанти "збили" близько 30 ракет.
- Однак вже зранку стало відомо, що знову хвалебні оди російській ППО виявилися зайвими. ЗСУ повідомили, що уразили великі десантні кораблі "Ямал" та "Азов", центр зв'язку, а також декілька об'єктів інфраструктури Чорноморського флоту Росії.
- Як зазначив речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук, вузол був важливим елементом для керування військами. За його словами, в будь-якій війні це є одним з основних факторів, який може сприяти позитивному результату бойової діяльності. Без змоги керувати військом перемоги не буде.
- Якщо говорити про уражені ВДК, то "Ямал" брав участь в анексії Криму, а "Азов" – показували на різних парадах. Наприклад, останній вперше пройшов під аркою Керченського мосту, прямуючи до Азова на святкування 950-річчя міста. Що відомо про ці кораблі – зібрав 24 Канал у цьому матеріалі.