Удар по вузлу зв’язку Чорноморського флоту: з'явилися супутникові фото ураження

Ввечері 23 березня ЗСУ вдарили по вузлу зв'язку Чорноморського флоту у Севастополі. У мережі показали супутникові знімки будівлі, які підтверджують успішну роботу Сил оборони.

Зазначимо, що того "вибухового" вечора не лише вузол зв'язку опинився під ударом. Зокрема, також було уражено великі десантні кораблі "Ямал" та "Азов" в Севастополі.

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Удар по вузлу

Супутник Planet Labs зафіксував ураження вузла зв'язку Чорноморського флоту у Криму. Так, на відповідних фото можна помітити, що внаслідок ракетних ударів Збройних сил України була пошкоджена одна з будівель по вулиці Рудневій у місті Севастополь.

Порівнюючи супутникові знімки цієї місцевості за 21 та 24 березня видно, що після ракетного удару провалився дах будівлі. Поряд з будівлею також видно автомобілі пожежних служб,

– зазначають журналісти.

Штаб зв'язку росіян 21 березня та 24 березня – порівняння

Раніше OSINT-розслідувачі повідомляли, що щонайменше три українські ракети вразили штаб зв'язку росіян. При цьому зазначалося, що вузол Чорноморського флоту Росії обставлений супутниковими антенами SATCOM.

Наслідки удару по Криму