У Криму знову бідкаються на ракетну атаку: вибухи пролунали у Саках і Керчі
Окупанти поскаржилися на чергову ракетну атаку у Криму ввечері 27 листопада. Місцеві жителі повідомляють про вибухи у Саках і Керчі.
Також місцеві телеграм-канали повідомляли про рух ракет в напрямку Севастополя. Повітряна тривога на півострові тривала трохи більше 10 хвилин.
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Що відомо про вибухи у Криму
Близько 19:00 з'явилася інформація про те, що в Саках у Криму пролунали вибухи. Згодом також з'явилася інформація про вибухи у Керчі.
Вже об 19:04 з'явилася інформація, що в Сакському районі продовжують лунати вибухи. В телеграм-каналі "Кримський вітер" повідомили, що під час атаки на мисі Фіолент в Севастополі вмикали потужну систему РЕБ.
Додамо, що тривогу на півострові оголосили об 18:59, втім, вже об 19:10 так званий "губернатор Севастополя" Міхаіл Развожаєв повідомив про відбій повітряної тривоги.
Також була інформація про рух ракети в напрямку Севастополя.
Зауважимо, що наразі відсутня офіційна інформація щодо наслідків ракетного удару по Криму.
До слова, вранці 27 листопада в Криму також лунали вибухи. Зокрема, під ударом опинився аеродром Бельбек.