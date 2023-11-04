ЗСУ вдарили по суднобудівному заводі в Керчі: показуємо на карті

Під вечір у Керчі лунали вибухи. Окупанти заявили, що над суднобудівним заводом збивалися ракети.

Окупаційний "голова" Криму Сергій Аксьонов заявив, що в районі суднобудівного заводу в Керчі працювала ППО. Він заявив, що всі цілі нібито були збиті, однак є пошкодження внаслідок падіння уламків.

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Що відомо про пошкодження на заводі Бутоми

Ймовірно, пошкоджено судноремонтний завод ім. Бутоми. Українські моніторингові канали натякають, що влучання є, однак окупанти це заперечують. Тим часом повідомляється, що у бік суднобудівного заводу до Керчі поїхали пожежні машини, а за ними – фури з російськими військовими.

У районі суднобудівного заводу ім. Бутоми в Керчі відпрацювала ППО, частина уламків збитих ракет упала на територію одного із сухих доків. Постраждалих немає,

– заявив гауляйтер Аксьонов.

Видання "Кримський вітер" заявило, що за даними їхніх джерел є влучання в малий ракетний корабель проєкту 22800 "Каракурт". Однак варто зауважити, що наразі це неперевірена інформація.

Водночас журналісти підкреслюють, що як для "падіння уламків" на заводі занадто багато диму. Згодом СтратКом ЗСУ назвав успішною атаку на ворожий завод.

"Ввечері 4 листопада Збройні Сили України завдали успішних ударів по морській та портовій інфраструктурі суднобудівного заводу "Залив" у тимчасово окупованій Керчі", – мовиться у повідомленні.

Де розташований завод імені Бутоми: карта

Головне про завод ім. Бутоми

Це одне з найбільших суднобудівних підприємств у Східній Європі. Після окупації Криму у 2014 Росія привласнила завод собі. Підприємство наразі перебуває під управлінням АТ "Зеленодольский завод імені А. М. Горького", яке є головним будівником замовлень для ВМФ Росії.

Наразі на завод накладені міжнародні санкції країн Євросоюзу, США, Великої Британії та ще низки держав.

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