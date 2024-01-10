Цей фактор працював уже не раз: чому окупанти не здатні відбивати атаки по Криму

У британській розвідці заявили, що атака ЗСУ на Саки та Севастополь демонструє неефективність російської ППО. Та навіть передова з технологічного боку, дуже сильна ППО не буває герметичною та абсолютно зі стовідсотковою ефективністю.

Про це 24 Каналу заявив ізраїльський військовий оглядач Давид Шарп, зауваживши, що у Криму діє фактор, який уже працював неодноразово. Зазначимо, що 4 січня на тимчасово окупованому півострові заявили про масований удар та роботу ППО.

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"По Криму не заборонено завдавати удари крилатими ракетами SCALP-EG та Storm Shadow, з якими російській ППО успішно боротися не вдається. Раз за разом це було доведено", – сказав Шарп.

Щойно надійшли ці ракети до української армії, було очевидно, що вони є дуже складними цілями для протиповітряної оборони росіян з об'єктивних причин. Мовиться про низький профіль польоту та малу радіолокаційну помітність. Ці 2 фактори, а також використання пасток при використанні ракети, ускладнюють роботу російської ППО.

Системи росіян далеко недосконалі з боку технологічних інновацій. А боєготовність розрахунків та персоналу не завжди на найвищому рівні.

Разом ці фактори призводили до того, що відбити нальоти з використанням цих ракет російській ППО не вдавалося загалом або вдавалося частково,

– наголосив військовий оглядач.

Тобто так, наприклад, три з чотирьох ракет проходили по цілях. Це те, що українські Повітряні сили демонструють на півострові раз за разом.

Росія не може впоратися

Якщо говорити про атаки БпЛА, то бувають випадки, як зауважив Шарп, коли росіянам "вдається повністю або частково" відбити ці атаки. Загалом щодо безпілотників ситуація не зовсім зрозуміла.

"А от SCALP-EG та Storm Shadow – справи інакші. Раз за разом такі заманливі цілі в Криму піддаються ефективним ударам", – додав військовий оглядач.

Попри усі свої зусилля, окупанти не можуть впоратися з атаками та зазнають серйозних втрат.

Удари ЗСУ по Криму