Україна може знищити кремль, атакуючи Кримський міст "Гарпунами", – екскомандувач НАТО

Наша країна продовжує отримувати зброю від міжнародних партнерів. Тож не дивно, що вони вже починають висловлювати припущення, як за її допомогою можна зупинити війну.

Так, генерал Філіп Брідлав, котрий був верховним головнокомандувачем об'єднаних збройних сил НАТО в Європі, висловив своє припущення. Він вважає, що Україна може завдати нищівного удару по кремлю. А допоможуть їй у цьому "Гарпуни".

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Україна повинна атакувати Кримський міст

На думку Брідлава, саме Кримський міст повинен бути однією з важливих цілей для наших військових. І не просто так, адже за його допомогою відбувається сполучення між материковою росією та тимчасово окупованим Кримом.

Кримський міст – законна ціль. Мене зовсім не дивує, що росіяни стурбовані Керченським мостом. Для них це неймовірно важливо,

– підкреслив Брідлав.

Він зауважив, що допомога від Заходу – а саме ракета "Гарпун" – дозволить завдати ефективного удару по ворогові. Нагадаємо, що дальність її влучання – близько 320 кілометрів. Тож у ворога дійсно є всі підстави перейматись за долю Кримського моста.

Брідлав додав, що багато нинішніх і колишніх чиновників сходяться на думці, що цей міст однозначно потрібно знищити. І це, переконані вони, неабияк сколихне росію. Водночас екскомандувач НАТО зауважив, що за фахом він – інженер-будівельник. Тож добре знається на слабких місцях відповідних конструкцій.

У всіх мостів є свої слабкі місця, і якщо націлити в правильному місці, це може призвести Керченський міст до непридатності на деякий час. Але якби вони (ЗСУ – 24 канал) хотіли скинути міст, для цього знадобилося б більш цілеспрямоване бомбардування,

– додав він.

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Ніхто не має право забороняти Україні зробити це

Він також зауважив, що в декого виникають сумніви щодо моральності потенційного удару по мосту. Мовляв, такі агресивні дії з боку України можуть не сподобатись Заходу. Але самого Брідлава подібна риторика відверто дивує.

На його думку, наша держава може робити все, що вважатиме за потрібне. Адже гинуть саме наші громадяни, а також руйнується наша територія. І якщо для зупинення війни потрібно буде бити по цілях в росії, то нікого це не має турбувати.

Нагадаємо, що кілька днів тому на Кримському мосту сталась масштабна ДТП. А спричинили її військові навчання, які там проводили. Сталось це ще 1 липня, але інформація про інцидент почала поширюватись у ЗМІ – 3 числа.

Цікаво, що у притаманній росіянам манері версії змінювали одна одну. Спочатку представництво росії намагалось бодай якось пояснити, що ж відбулось на Кримському мосту. Ось що повідомляли:

Найбільш безглуздою була заява рятувальників з російського МНС. Вони цілком серйозно заявили, що задимлення поблизу переправи сталось – увага – через "горіння трави".

"Влада" тимчасово окупованого Криму повідомила про спеціальні навчання. Там, зі слів представників псевдокерівництва, перебували військові з міноборони, а також росгвардії.

Якщо говорити про співробітників управління федеральних автомобільних доріг "Тамань", то вони вирішили просто не заморочуватись. У відомстві пояснили журналістам, що на мосту просто є задимлення, а рух транспортних засобів довелось припинити через ДТП.

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