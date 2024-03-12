Удар по житловому будинку в Кривому Розі: все про цинічну атаку Росії

Росія завдала ракетного удару по житловій дев'ятиповерхівці у Кривому Розі. Внаслідок цієї атаки є жертви та постраждалі серед мирного цивільного населення.

Ввечері 12 березня Росія завдала ракетного удару по Кривому Рогу. Всі подробиці цієї атаки – у матеріалі 24 Каналу.

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Подробиці атаки

Ввечері близько 18:08 на Дніпропетровщині та в інших областях оголосили тривогу. Повітряні сили ЗСУ попередили згодом жителів Дніпропетровської та Запорізької областей про ракетну небезпеку. Відбій тривоги на Дніпропетровщині дали тільки о 19:20.

О 18:35 ПС ЗСУ та моніторингові канали повідомили про рух російської керованої авіаційної ракети у напрямку Кривого Рогу. За попередньою інформацією, окупанти могли запустити Х-59. Вже о 18:37 в соцмережах з'явилася інформація про вибух у місті. Олександр Вілкул згодом підтвердив повідомлення про вибух та закликав зберігати інформаційну тишу.

Через деякий час глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що у Кривому Розі зайнялися два будинки – п'ятиповерхівка та дев'ятиповерхівка, у якій є руйнування. Олександр Вілкул пояснив, що було ракетне влучення у дах п'ятиповерхівки у Металургійному районі міста.

Олександр Вілкул пізніше написав у соцмережах, що під час російської атаки 12 березня у Кривому Розі було 3 влучання.

Щонайменше три влучання. У тому числі пряме влучення в дев'ятиповерховий будинок та у дах п'ятиповерхівки,

– сказав він.



Що відомо про жертв

Внаслідок російського удару по багатоповерхівці, на жаль, загинули 3 людини. Спочатку глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомляв про двох жертв.

Пізніше він уточнив, що кількість загиблих зросла до трьох. Лисак висловив співчуття рідним загиблих.

Олександр Вілкул написав, що росіяни вбили 1 чоловіка та 2 жінок.

Що відомо про постраждалих

За даними від Вілкула, було поранено близько 40 людей, зокрема 10 дітей.

У лікарнях міста зараз перебуває 17 доставлених туди поранених дорослих (з них 4 тяжких та 1 жінка у вкрай тяжкому стані), а також 9 дітей, один з них у тяжкому стані,

– пояснив Вілкул.

За його словами, всім постраждалим надається необхідна допомога, лікарі борються за життя поранених.

Кількість постраждалих постійно збільшувалася. Сергій Лисак кілька разів уточнював інформацію. Раніше він повідомляв про 38 постраждалих, серед яких 10 дітей. 5 людей потрапили до операційної у важкому стані.

Глава Дніпропетровської ОВА писав, що після ворожої атаки місцеві лікарні прийняли понад 30 постраждалих.

Що сказала місцева влада

Глава Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук незабаром після вибуху закликав адмінів телеграм-каналів та інших пабліків зберігати інформаційну тишу, поки не з'явиться офіційна інформація. Через деякий час він повідомив, що міська влада розгорнула штаб допомоги на Східному-1 біля АТБ.

Лукашук висловив співчуття рідним загиблих та побажав швидкого одужання постраждалим.

Російські окупанти вбивають українців. Гатять по мирному місту. Виродки,

– заявив він.

Глава ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що у місті розгорнули ще один штаб допомоги. Він розташований за адресою "Народний Дім", вулиця Криворіжсталі, 52.

Глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак поділився фотографіями з місця подій, а також проінформував про кількість загиблих та поранених. Він назвав Росію країною-терористом та зауважив, що тільки терористи здатні скеровувати смертоносну зброю на мирних жителів. Лисак подякував всім, хто рятує та допомагає.

Наслідки російської агресії у Кривому Розі / Фото Сергія Лисака

Сергій Лисак 12 березня близько 22:00 повідомив про завершення рятувальної операції у Кривому Розі.

Надзвичайники обстежили всі квартири понівечених будинків. Врятували дев'ятьох тамтешніх мешканців,

– заявив глава Дніпропетровської ОВА.

За його словами, у місті розгорнули кілька пунктів незламності. Психологи почали роботу з людьми, які стали свідками російської атаки. По допомогу до них вже звернулися понад 30 містян.

Лисак закликав українців триматися та допомагати. Він зауважив, що "пройти це пекло самотужки складно, а разом ми сильні".

Як відреагував Зеленський

Володимир Зеленський висловив співчуття рідним та близьким людей, що загинули внаслідок російської атаки. Також глава держави повідомив про велику кількість поранених, серед яких є діти. Він зазначив, що у дев’ятиповерховому житловому будинку є руйнування.

На той момент рятувальна операція ще тривала, співробітники ДСНС шукали під завалами людей. Президент наголошував, що пошуково-рятувальні роботи триватимуть скільки потрібно. Зеленський доручив якнайшвидше забезпечити допомогою всіх, хто цього потребує. Він подякував всім, хто працює на місці, рятує та надає медичну допомогу.

Рятувальна операція у Кривому Розі / відео Володимира Зеленського



Пізніше у своєму щоденному зверненні до українців глава держави уточнив, що у житловій багатоповерхівці зруйноване перекриття між поверхами.

Ми будемо завдавати російській державі втрат у відповідь – цілком справедливо. Вони у Кремлі повинні привчитися до того, що терор для них не буває безкарним. Цих хворих уже нічого не вилікує від зла, але втрати вони відчують. Російська держава буде втрачати, і тільки це може зробити її безпечною для сусідів. Не лише для України – для різних народів наші дії зараз рятівні,

– наголосив Зеленський.

Що сказали в ОП

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак теж прокоментував атаку Росії на Кривий Ріг. Він назвав російських окупантів "рідкісними потворами".

Кривий Ріг. Удар росіян по багатоповерхівці. Рідкісні потвори,

– написав він.

Реакція МВС

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко зауважив, що російські загарбники знову поцілили по житловій багатоповерхівці. Він назвав актуальну на той момент кількість загиблих та поранених, попередивши, що цифри не остаточні.

За його словами, співробітники ДСНС, поліцейські та небайдужі мешканці рятували заблокованих людей з квартир та шукали тих, хто міг перебувати під завалами. Глава МВС подякував всім, хто рятував та допомагав постраждалим людям у Кривому Розі.

Реакція ДСНС

Рятувальники теж поділилися кадрами з місця подій. У ДСНС повідомили, що внаслідок російської атаки у Кривому Розі зазнали руйнувань два житлові будинки в різних районах міста. Є руйнування даху, стін та балконів. Також у квартирах повибивало вікна. Крім того, був пошкоджений автомобіль.

Росія вдарила по будинку у Кривому Розі / Фото ДСНС

Як пояснили рятувальники, у цих двох будинках виникли пожежі. Однак працівники ДСНС їх ліквідували. Також вони розбирали завали та евакуювали мешканців із задимлених та пошкоджених осель.

На місцях обстрілів працюють всі служби. Поруч з ними розгорнуто мобільні пункти, де працюють психологи ДСНС. Також триває прийом звернень від громадян.