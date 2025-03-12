Атакували готель, є поранені й жертва: усе, що відомо про удар по Кривому Рогу 12 березня

Росіяни завдали подвійного удару по Кривому Рогу Дніпропетровської області зранку 12 березня. Внаслідок атаки пошкоджено інфраструктуру, підприємства, житлові будинки.

Також є загибла та постраждалі через удар. Усе, що відомо про деталі атаки та наслідки обстрілу Кривого Рогу, розповідає 24 Канал.

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Що відомо про атаку на Кривий Ріг

Зранку повітряну тривогу у Дніпропетровській області оголосили о 07:13. Вже за кілька хвилин у Кривому Розі пролунали вибухи. Незадовго після цього керівник Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул підтвердив ракетну атаку по місту. Згодом повідомили, що внаслідок атаки є руйнування, спалахнула пожежа.

Вже о 07:40 вибухи пролунали повторно. Після цього в ОВА констатували, що у місті чули серію вибухів. З'явилася попередня інформація про постраждалу людину. Також повідомили про влучання в об'єкт інфраструктури.

Загалом, як повідомив керівник обласної військової адміністрації Сергій Лисак, з вечора і до самого ранку в небі над дніпропетровською областю сили протиповітряної оборони знищили 19 ворожих дронів.

Чи є загиблі й постраждалі

Спершу повідомили, що внаслідок атаки поранення отримали кілька осіб, їх госпіталізували до лікарні. Пізніше Сергій Лисак повідомив, що через ворожий обстріл у Кривому Розі загинула 47-річна жінка.

Вже о 08:30 з'явилася уточнена інформація про двох постраждалих. Відомо, що 41-річну жінку госпіталізували у стані середньої тяжкості. Ще одній потерпілій 78 років допомогу надали на місці, вона оговтуватиметься вдома.

О 08:40 кількість поранених у Кривому Розі зросла до п'яти. 50-річний чоловік госпіталізований у важкому стані, жінка 42 років – у середньому. Повідомили також, що ще одна 47-річна жінка лікуватиметься амбулаторно.

Згодом керівник Ради оборони міста Вілкул повідомив, що кількість постраждалих знову зросла, поранення отримали 9 людей. Сімох людей госпіталізували: двоє жінок та п'ять чоловіків. З них двоє у тяжкому стані, один – у вкрай тяжкому.

Які наслідки обстрілу

За даними Вілкула, у Кривому Розі через атаку є дуже багато пошкоджених багатоквартирних будинків, інших цивільних об'єктів та об'єктів бізнесу. Унаслідок атаки також виникли пожежі у 3 гаражах і 4 легкових автівках.

Через обстріл пошкоджені адмінбудівлі, магазин і 12 легкових автомобілів. Поблизу розгортають штаб допомоги, туди підвозять будматеріали для ліквідації наслідків. Там же можна подати заяву на отримання допомоги від міста.

Є численні руйнування внаслідок атаки / Фото ДСНС

Згодом уточнили, що також пошкоджені автобуси, гаражі, понад півтора десятка легкових автомобілів, магазини та навіть навчальний заклад. Зокрема, було пошкоджено місцевий готель. У будівлі повибивало шибки та понівечило фасад.

Наслідки атаки на Кривий Ріг / Фото Суспільне

У прокуратурі вже розпочали досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами вчинення воєнних злочинів.

Атака на Кривий Ріг спричинила пошкодження: дивіться відео

Станом на 09:53 у Кривому Розі завершили аварійно-рятувальні роботи, Комунальники ліквідовують наслідки ракетної атаки. Рятувальники ліквідували пожежу 3 гаражів і 4 автомобілів на площі 100 квадратних метрів та загорання в адмінбудівлі.

Зауважимо, у ДСНС повідомили, що росіяни завдали повторного ракетного удару, коли на місце прильоту прибули рятувальники. Так, співробітники ДСНС ліквідовували наслідки атаки, коли пролунав другий вибух. На щастя, надзвичайники не постраждали. Втім, пошкоджено 2 одиниці техніки.

За даними каналу "Свої. Кривий Ріг", під удар потрапили й медики. За їхньою інформацією, карета швидкої прибула, щоб надати допомогу постраждалим, коли Росія завдала повторного ракетного удару. Вони встигли заховатися перед повторним ударом, однак їхню техніку також пошкоджено.