Наймасштабніший удар по Лозовій на Харківщині: яке виправдання вигадали росіяни
- Окупанти масовано атакували місто Лозова на Харківщині вночі 5 серпня – пошкоджено критичну інфраструктуру, багатоповерхівки та приватний сектор.
- Росія виправдала удар, заявивши про ураження військових цілей, зокрема транспортної інфраструктури та пунктів дислокації українських формувань.
Уночі вівторка, 5 серпня, ворог запустив безпілотники на Харківщину. Наймасованішої атаки з початку повномасштабної війни зазнало місто Лозова.
У російському міноборони вже відзвітували про "успіхи" окупантів, передає 24 Канал. Удар виправдали нібито ураженням військових цілей.
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Як росіяни виправдали удар по Лозовій?
У Лозовій пошкоджено критичну інфраструктуру, багатоповерхівки та приватний сектор. На місто летіли понад 30 ударних дронів типу "Герань-2".
У звіті ворожого відомства за 5 серпня йдеться про удари за використання оперативно-тактичної авіації, ударних БпЛА, ракетних військ та артилерії.
Росіяни нібито атакували:
- транспортну інфраструктуру, яку "використовують в інтересах ЗСУ";
- місця зберігання дронів і підготовки до застосування безекіпажних катерів;
- пункти тимчасової дислокації "українських формувань і іноземних найманців" у 140 районах.
Нагадаємо, унаслідок удару загинуло 2 людини, ще 13 осіб – поранено. Зокрема, серед постраждалих двоє дітей – 14-річний хлопець і 13-річна дівчинка.