Росія обстріляла Луцьк: є поранені та жертва

Росія завдала чергової масованої атаки по Україні. Внаслідок ворожого обстрілу постраждав Луцьк.

Росія вдарила по об'єкту інфраструктури міста. Міський голова Луцька Ігор Поліщук повідомив, що внаслідок ворожої атаки є постраждалі та жертва.

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Скільки людей постраждало внаслідок атаки на Луцьк

Уранці 26 серпня в Луцьку під час масованої атаки Росії по Україні пролунала низка вибухів. Відомо, що вперше росіяни поцілили в багатоквартирний будинок близько 8:30.

Пізніше голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко повідомив, що близько 10:00 внаслідок ворожої атаки було пошкоджено ще один житловий будинок у Луцьку.

Внаслідок ворожих обстрілів у Луцьку сьогодні потерпіло 5 людей, 1 людина загинула,

– повідомив міський голова.

Додамо, що У багатьох мікрорайонах міста відсутні вода та електрика. Фахівці КП "Луцькводоканал" розпочнуть відновлення водопостачання після закінчення повітряної тривоги, повідомили в міській раді.

До слова, внаслідок чергової атаки на енергетичну інфраструктуру України, в Укренерго надали розпорядження ввести екстрені відключення світла. Наразі енергетики працюють над тим, щоб стабілізувати ситуацію.