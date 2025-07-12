У Львові 4 поранених унаслідок нічного обстрілу, пошкоджено 2 житлові будівлі

У ніч на 12 липня окупанти вдарили по Львову дронами – це був наймасованіший удар безпілотниками на місто від початку повномасштабного вторгнення. Відомо про постраждалих унаслідок атаки.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на очільника Львівської ОВА Максима Козицького.

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Наслідки ворожої атаки на Львів

Уночі 12 липня ворог масовано атакував Львів ударними безпілотниками. Вибухи лунали в кількох районах, пошкоджень зазнали житлові будівлі. Від 3 до 5 ранку тривала масована повітряна атака ворога на місто.

Козицький підкреслив, що крім житлового будинку на вулиці Митрополита Андрея, у Львові постраждав житловий багатоквартирний будинок на вулиці Олени Степанівни. Є часткове руйнування фасаду, вибиті вікна та двері. Пожежі немає.

Відомо, що після нічної атаки на різних вулицях до медиків звернулися четверо людей. Трьом надали допомогу на місці. Одного чоловіка госпіталізували.

Також у місті пошкоджені два промислових об'єкти – там сталися загоряння. Для подолання наслідків, залучали вогнеборців.