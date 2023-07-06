Такого у нас ще не було, – в ОВА повідомили про десятки тисяч вибитих вікон і дверей у Львові
Внаслідок ракетної атаки ворога у Львові вибито десятки тисяч вікон та дверей. В ОВА наголосили, що таких пошкоджень у місті від початку війни ще не було.
Внаслідок атаки пошкоджено понад 30 будинків, понад 250 квартир і близько 10 гуртожитків. Про це розповів очільник Львівської ОВА Максим Козицький на брифінгу, інформує 24 Канал.
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Є руйнування на даний час більш як 30 будинків і понад 250 квартир, понад 50 автомобілів, близько 10 гуртожитків, де можна розміщати внутрішньо переміщених осіб і студентів. Постраждали два вищих навчальних заклади, будинок дитини, санаторна школа. Десятки тисяч вибитих вікон, дверей. Такого пошкодження в нас ще не було,
– наголосив голова ОВА.
Максим Козицький також додав, що зруйнована одна із підстанцій. Як наслідок, наразі близько 150 абонентів перебувають без електропостачання.
Рятувальна операція триватиме до кінця дня
Крім цього, є руйнування в Глинянській територіальній громаді на Львівщині.
"У народному будинку вибиті вікна, пошкоджено кілька будинків", — уточнив Козицький. Є пошкодження у Золочівській територіальній громаді – в селах Велика Вільшаниця і Хильчиці.
Також пошкоджені будинки внаслідок падіння уламків ракети.
До кінця дня ми все зробимо, щоб силами Державної служби з надзвичайних ситуацій розібрати всі завали, і намагатися врятувати всіх людей,
– запевнив Козицький.
Головне про ракетний удар по Львову
- Росія завдала по Львову удару ракетами "Калібр" у ніч проти 6 липня. Силам ППО вдалося збити 7 із 10 випущених ракет.
- Терористи влучили в житловий будинок та об'єкт критичної інфраструктури. В житловому будинку зруйновані квартири на двох поверхах у двох під'їздах.
- Наразі відомо про четверо загиблих, які на момент влучання перебували у будинку. Ще щонайменше 34 людини – отримали поранення різного ступеня важкості.