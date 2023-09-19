Після удару "Шахедами" у Львові перекривали вулицю Городоцьку: рух відновили аж через 9 годин
Джерело:Патрульна поліція Львівщини
Львів 19 вересня опинився під атакою російсько-іранський ударних безпілотників типу "Шахед". Через падіння уламків у місті перекрили вулицю Городоцьку.
Зокрема, рух транспорту там був заборонений. Крім цього, на вулиці Городоцькій працювала спеціальна техніка.
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На вулиці Городецькій відновили рух
У патрульній поліції Львівщини зазначили, що транспорт почав рухатися вулицею Городоцькою приблизно о 18 годині 27 хвилин. Це сталося майже після 9 годин перекриття руху.
Рух відновили!
– написали у патрульній поліції області.
Раніше у Львівській міській раді зазначали, що вулиця Городоцька перекрита від перехрестя з вулиці Патона до кільця в обидві сторони. Жителів міста закликали оминати зазначену ділянку дороги.
Крім того, у міськраді наголосили, що внаслідок перекриття вулиці Городоцької тролейбус №27 тимчасово курсує за маршрутом тролейбуса №32, їдучи від Університету до вулиці Суботівської. Згодом стало відомо, що весь громадський транспорт почав курсувати у звичному режимі.
Що відомо про атаку Львова "Шахедами"
- Під час атаки "Шахедами" вночі 19 вересня російські безпілотники виявили й у Львівській області. Згодом очевидці повідомляли про гучні звуки вибухів.
- Міський голова Львова Андрій Садовий розповів, що внаслідок масованої атаки безпілотниками у місті є влучання. Він наголосив, що на місце подій вже виїхали рятувальні служби.
- Згодом під завалами у Львові знайшли ще тіло загиблого чоловіка. Він був працівником складу, в який влучили уламки "Шахедів".
- Варто зазначити, що країна-агресорка поцілила у склад з гуманітарною допомогою. Там близько 300 тонн допомоги просто вигоріло вщент, а також вигорів і гуманітарний транспорт, який мав допомагати нашим громадянам.
- Крім того, окупанти знищили також і польський завод, який займався виробництвом вікон. Загальні збитки становлять понад 10 мільйонів злотих, або майже 85 мільйонів гривень.