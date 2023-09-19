Після удару "Шахедами" у Львові перекривали вулицю Городоцьку: рух відновили аж через 9 годин

Львів 19 вересня опинився під атакою російсько-іранський ударних безпілотників типу "Шахед". Через падіння уламків у місті перекрили вулицю Городоцьку.

Зокрема, рух транспорту там був заборонений. Крім цього, на вулиці Городоцькій працювала спеціальна техніка.

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На вулиці Городецькій відновили рух

У патрульній поліції Львівщини зазначили, що транспорт почав рухатися вулицею Городоцькою приблизно о 18 годині 27 хвилин. Це сталося майже після 9 годин перекриття руху.

Рух відновили!

– написали у патрульній поліції області.

Раніше у Львівській міській раді зазначали, що вулиця Городоцька перекрита від перехрестя з вулиці Патона до кільця в обидві сторони. Жителів міста закликали оминати зазначену ділянку дороги.

Крім того, у міськраді наголосили, що внаслідок перекриття вулиці Городоцької тролейбус №27 тимчасово курсує за маршрутом тролейбуса №32, їдучи від Університету до вулиці Суботівської. Згодом стало відомо, що весь громадський транспорт почав курсувати у звичному режимі.

Що відомо про атаку Львова "Шахедами"