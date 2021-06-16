Атака на медиків: в Афганістані вбили 5 вакцинаторів від поліомієліту

16 червня 2021 , 07:46
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Джерело:

AFP

В Афганістані у провінції Нангархар вбили 5 фахівців, які щеплювали населення від поліомієліту. Окрім того, один зі співробітників отримав поранення.

Загибель вакцинаторів вже підтвердили у місцевій поліції та Міністерстві охорони здоров'я Афганістану. Окрім того, повідомили, що у столиці провінції Джелалабад поранили ще 3 людей.

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Поліція підозрює Талібан

Правоохоронець Фарід Хан розповів, що вакцинатори загинули внаслідок 3 атак на різних локаціях. Правоохоронець повідомив про "скоординований напад". 

За словами Хана, його скоїли представники "Талібану", щоб позбавити людей вакцини проти поліомієліту. Через злочини акцію з вакцинації у Нангархар довелося зупинити. Талібан наразі спростовує свою причетність до вбивства фахівців. 

Прихильники "Талібану" є активними противниками вакцинації. Вони заявляють, що це – начебто змова Заходу, яка має на меті нашкодити дітям.

Напади на людей в Афганістані: останні новини

  • Упродовж останніх тижнів в Афганістані сталася низка злочинів, які призвели до десятків жертв.
  • У провінції Баглан 8 червня вбили 10 саперів – працівників агентства з розмінування. Усі вони були представниками міжнародної організації Halo Trust. Місцева влада тоді також заявляла, що це – справа рук "Талібану".
  • Окрім того, в Афганістані наприкінці травня підірвали університетський автобус. Загинули щонайменше 3 викладачів. 
Автор: Мар'яна Бекало