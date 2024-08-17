Внаслідок терористичного удару по Мирнограду є жертви
17 серпня 2024, 18:50Читать новость на русском
Джерело:Вадим Філашкін
Росія атакувала КАБами місто Мирноград у Донецькій області. На жаль, відомо про жертв і поранених. У місті все ще триває рятувальна операція.
Правоохоронці все ще встановлюють точну кількість постраждалих внаслідок обстрілу Мирнограда. Однак вже відомо про загиблих та поранених.
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Кількість постраждалих внаслідок удару по Мирнограду зросла
Спершу було відомо про 3 поранених. Однак згодом голова ОВА Вадим Філашкін повідомив, що кількість постраждалих зросла. Також виявили тіло загиблої людини.
Актуальна інформація. Наразі відомо про 1 загиблого і 4 поранених.