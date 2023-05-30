Перед атакою дронів на Москву запускали феєрверки: це могли робити коригувальники
Атака дронів по Московській області 30 травня могла мати коригувальників на місцях. Зокрема, в одному з елітних районів невідомі за декілька годин до запускали феєрверки.
Про це пише російський канал BAZA, інформує 24 Канал з посиланням на повідомлення.
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Піротехнічне шоу
В повідомлені мовиться, що в цьому районі феєрверки – рідкість. І якщо їх хтось запускає, то тривають вони не більше 5 хвилин. Утім, о 22:30 невідомі влаштували "справжнє піротехнічне шоу". Феєрверк тривав аж біля пів години.
"Вночі мешканці Підмосков'я жалілися на гучний феєрверк. А вже під ранок мешканці елітного селища прокинулися від нових хлопків, але не надали цьому значення. Подумали, що знову хтось пустує з піротехнікою", – йдеться в повідомленні.
Атака на Москву: дивитись відео
Дрони над Москвою та областю: останні події
- У середу, 30 травня, в Росії повідомили, що Москву атакували безпілотники. Вони нібито пошкодили 3 багатоповерхівки. Про перший вибух повідомили у квартирі на 25 поверсі, там перебувало троє людей, ніхто не постраждав. В результаті інциденту в кількох квартирах поблизу вилетіли шибки.
- Росіяни публікували відео з місця подій, на яких показували уламки, схожі на безпілотник. Також повідомлялося, що вибухи лунали і в Підмосков'ї.
- 23 травня у Красногірському районі Московської області місцеві мешканці бачили невідомий безпілотник. Він дуже низько пролітав над одним із районів.
- Раніше в центрі Москви на території Академії водного транспорту знайшли безпілотник з камерою. Хто і як запустив його – невідомо, на місці працювали правоохоронці.