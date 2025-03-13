Нічний обстріл Москви був сигналом Путіну погодитися на перемир'я, – керівник ЦПД
- Масштабна дронова атака на Московську область, за словами Андрія Коваленка, є сигналом Путіну для погодження на перемир'я, оскільки Україна також може обстрілювати ворога.
- Росія зосередила сили ППО навколо Москви, але дрони все ж досягають міста, викликаючи паніку.
- Україна запропонувала припинення вогню в небі та на морі як перший крок до перемир'я, що буде обговорено на зустрічі у Саудівській Аравії.
Масштабна дронова атака на Московську область, яка стала найбільшою з початку повномасштабної війни, є чітким сигналом для російського президента Володимира Путіна. Це повинно натякнути йому, що у перемир'ї у небі зацікавлений і він, адже Україна теж спроможна обстрілювати ворога.
Він підкреслив, що навіть багатошарова повітряна оборона Москви не зовсім її рятує. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Андрія Коваленка.
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Який сигнал хотіла подати Росії Україна
Андрій Коваленко зазначає, що ця атака демонструє, що припинення вогню в повітрі має бути в інтересах і Кремля.
Це додатковий сигнал Путіну, що у припиненні вогню з повітря він так само має бути зацікавлений. Не тільки НПЗ, дрони можуть масово летіти по Москві, постійно,
– заявив Коваленко.
За його словами, Росія зосередила значні сили протиповітряної оборони (ППО) навколо столиці, фактично жертвуючи захистом НПЗ. Однак дрони все ж досягають Москви, викликаючи паніку серед російського населення.
Зазначимо, першим кроком до перемир'я Україна запропонувала припинення вогню в небі та на морі. Цю ідею зокрема донесуть до США на зустрічі у Саудівській Аравії.