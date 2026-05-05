Це хрест на репутації Росії, – у Зеленського відреагували на атаку БпЛА на Москву

Росія планує проводити парад на Червоній площі 9 травня, проте він відбудеться вперше за багато років без участі важкої техніки. Все через загрозу українських дронів, які напередодні долетіли майже до Кремля. Це значно вплинуло на репутацію Росії у світі.

Радник Офісу Президента Михайло Подоляк зазначив у розмові з 24 Каналом, що на глобальну репутацію країни-агресорки все впливає вкрай негативно. І є багато чинників, які забезпечують цей негатив.

Які репутаційні втрати зазнала Росія?

Подоляк наголосив, що за чотири роки війни проти України, яка набагато менша, ніж Росія, країна-агресорка не має суттєвих успіхів і близько не підійшла до виконання завдань, які ставились перед початком повномасштабного вторгнення.

Вона при цьому ще й втратила величезну кількість живої сили, ресурсів. Це поставило хрест на репутації Росії та обнулило репутацію Володимира Путіна,

– впевнений радник ОП.

Проте парадокс цієї ситуації полягає у тому, на його думку, що єдиний, хто утримує репутацію Росії з певних бізнесових мотивів – це Дональд Трамп. Він вважає, що з Путіним треба далі розмовляти, йти йому на якісь поступки, підписувати з ним якісь угоди, які цікаві Москві.

До слова. Напередодні параду у Москві 9 травня, у центральний район столиці Росії прилетів дрон. Це відбулося на тлі того, що росіяни підсилили ППО у Московській області. Військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко вважає, що це є "чітким сигналом" про те, що від України залежатиме, чи відбудеться взагалі парад на Червоній площі. Це, за його словами, демонструє спроможності та ефективність України.

Зрозуміло, що в основі відносин між Трампом та Путіним лежать бізнес-розрахунки і мрія президента США про те, що з Росією можна буде заробляти величезні кошти. Але, впевнений Подоляк, на глобальному ринку репутація Росії виглядає зовсім не так, як після війни у Грузії, першої частини української війни 2014 року чи заяв Путіна на Мюнхенській безпековій конференції, коли він сказав, що воюватиме зі світом ліберальних демократій.

Кремль сьогодні сподівається на те, що має вікно можливостей через ескалацію на Близькому Сході і у нього ще є певний час. Однак все, що робитиме Росія далі, за словами радника Офісу президента, виглядатиме нікчемно. У Путіна немає рішень, окрім одного – дешевше залишатись у війні.

Водночас Україна сьогодні виглядає на глобальному ринку абсолютно суб'єктною. Вона не просить, а пропонує. Вона готова робити обмін наших технологій, нашої експертизи на додаткові інвестиції, створення нових альянсів, нового партнерства,

– підкреслив Михайло Подоляк.

Про це говорять і у Європі. Зокрема президент Фінляндії Александр Стубб заявляє, що сьогодні змінилась ситуація і вже не Україна щось просить, а європейці мають просити у неї створити на базі Збройних Сил зовсім іншу архітектуру безпеки Європи – із ураховуванням тих ризиків, які існують для регіону.

Що відомо про тимчасове перемир'я?

Росія оголосила про тимчасове перемир'я на 8 – 9 травня, зокрема під час проведення параду на Червоній площі. На думку експерта з міжнародної безпеки фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва Тараса Жовтенка, Путін запропонував перемир'я на ті дні, коли це вигідно йому самому. При цьому Україну він виставляє стороною, яка намагається зірвати проведення параду, якщо вона не прийме пропозицію Росії. Жовтенко вважає, що мета цієї заяви росіян – будь-що гарантувати Путіну безпеку на параді 9 травня.

Водночас президент Володимир Зеленський оголосив режим тиші з 00:00 у ніч із 5 на 6 травня. Як зауважив генерал армії та екскерівник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж, тиск Росії не спрацював, тому Україна розширила перемир'я з 5 по 9 травня, що є дзеркальною відповіддю на заяву росіян. Маломуж наголосив, що цей формат працює на Київ, тому що він проявляє ініціативу, рухається до миру, а також демонструє готовність до будь-яких сценаріїв.

Однак проти ночі 5 травня ворог завдав масованого удару дронами та балістикою у Харківській, Полтавській, Запорізькій, Дніпропетровській та Київській областях. Український президент назвав цю атаку "абсолютним цинізмом". Кремль, за його словами, просив про тишу для проведення параду 9 травня, але сам атакував Україну усі дні перед тим.