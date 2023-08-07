Рух йде альтернативними маршрутами: окупанти повідомили про наслідки обстрілу мостів

Гауляйтер Владімір Сальдо розповів про наслідки ударів ЗСУ по мостах. Зокрема, наразі рух між Херсонською областю та Кримом призупинений, а автомобілі використовують альтернативні маршрути.

Нагадаємо, мости у районі Чонгара та Генічеська були пошкоджені ракетною атакою ЗСУ. Українці таким чином прагнуть відрізати всі шляхи відступу росіян.

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Наслідки влучання по мостах

Сальдо повідомив, що рух автомобілів йде альтернативними маршрутами. Вантажні машини та фургони рухаються через Чаплинку, а легкові авто – через Каланчак. На цей момент інтенсивність руху зросла – окупанти проводять пришвидшений ремонт ям на дорозі до Чаплинки.

Колаборант заявив, що заторів чи затримок немає. Режим огляду спрощений. Однак з боку Херсонської області близько полудня була невелика черга машин. Проїзд займав до пів години.

Окрім цього, окупаційна влада повідомила, що легкові автомобілі вже можуть рухатися мостом через Тонку протоку між Генічеськом та Арабатською стрілкою у "реверсному режимі".

Курсування автобусів між Сімферополем та Генічеськом призупинено до повного ремонту Чонгарського моста.

Атака ЗСУ на мости: що відомо