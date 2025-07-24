Центр Харкова атакували авіабомбами: серед великої кількості постраждалих – маленька дівчинка

Росіяни зранку 24 липня атакували Харків. У місті є влучання біля цивільної інфраструктури, відомо про понад 10 постраждалих. Окупанти завдали по місту ударів КАБами.

Про це пише 24 Канал з посиланням на заяви місцевої влади Харкова. Під атаку росіян потрапив центр Харкова.

Дивіться також Удари по історичному центру Одеси, Черкасах і Миколаєву: Росія атакувала "Шахедами" та ракетами

Що відомо про наслідки атаки КАБами на Харків?

У четвер, 24 липня, росіяни атакували Харків близько 11:00. Окупанти застосували дві авіаційні бомби з винищувача-бомбардувальника Су-34, який раніше вилетів з аеродрому "Саваслейка". Одна КАБ впала поряд з житловим комплексом у Шевченківському районі, а інша – на цивільне підприємство легкої промисловості. У будинках вибиті шибки, локалізовано загоряння 7 автомобілів. У гаражному кооперативі пошкоджені гаражі та легковики. Окрім будівель загорілася трансформаторна підстанція

Під завалами є заблоковані люди. Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що станом на 12:22 внаслідок обстрілу постраждали 22 людини.

Одна з постраждалих – 10-річна дівчинка, яка отримала гостру реакцію на стрес. Як зазначив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, на місцях обстрілів працюють профільні служби, а бригади медиків надають допомогу постраждалим.

Рятувальна операція після ранкової атаки по Харкову триває.

Наслідки атаки КАБами по Харкову / Фото ДСНС України

Нагадаємо, в ніч проти 24 липня росіяни запустили 107 ударних дронів і чотири ракети. Більшість із застосованих БпЛА – це "Шахеди". Станом на ранок влучання зафіксовані на 11 локаціях в різних регіонах.