Вибухи на нафтобазі у Смоленській області: ЗМІ розповіли про наслідки

У Ярцево, що в Смоленській області Росії, в ніч на 31 грудня дрони влучили по нафтобазі. Внаслідок атаки там зайнялися два резервуари з бензином та дизельним пальним.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російське опозиційне видання ASTRA. У нафтобазі у Ярцево також сталася велика пожежа.

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Що відомо про наслідки атаки нафтобази у Ярцево

Журналісти зазначили, що в Ярцевому палала нафтобаза "Роснафта Смоленськнафтопродукт". За даними джерел видання в екстрених службах регіону, внаслідок атаки 11 дронів було пошкоджено два резервуари з нафтопродуктами обсягом 700 кубометрів.

В одному з них був бензин, в іншому дизельне пальне. Резервуари, за даними джерел, були заповнені в повному обсязі. Вони спалахнули,

– розповіли журналісти.

За даними видання, постраждалих внаслідок цієї атаки не було. Жителів довколишніх будинків було евакуйовано.

Якою була атака на нафтобазу в Ярцево: дивіться відео

До слова, атаку на нафтобазу у Смоленській області 31 грудня підтвердив і голова району Роман Захаров. Губернатор цього російського регіону традиційно заявляв, що "ППО все збила", а на нафтобазу "невдало впав уламок збитого дрона, який і спричинив масштабну пожежу".