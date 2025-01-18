ЗСУ атакували нафтобазу у Людиново Калузької області: де вона розташована на карті

У Калузькій області у ніч на 18 січня зайнялася нафтобаза у місті Людиново. Про її ураження повідомили у Генштабі.

Де розташований атакований українськими дронами промисловий об'єкт у Калузькій області, над яким місцеві бачили "спалах", 24 Канал показує на карті.

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Де розташована нафтобаза у Людиново

У Генштабі зазначили, що удар був здійснений по базі "Роснєфті". Вона належить до АТ "Калуганєфтєпродукт".

Ця нафтобаза забезпечує російські підрозділи, які беруть безпосередню участь у війні проти України, паливом.

За відкритими даними, там є дев'ять резервуарів загальною місткістю 6,7 тисячі кубометрів.

Людиново розташоване за приблизно 135 кілометрів від Калуги. До кордону з Україною – приблизно 170.

Де розташована нафтобаза у Людиново: дивіться на карті

Після удару дронами нафтобаза палає. Деталі результатів бойової роботи уточнюються. Однак, судячи із коментарів місцевих та опублікованих відео з Людиново, вона була успішною.