ЗСУ атакували нафтобазу у Людиново Калузької області: де вона розташована на карті
- В ніч на 18 січня в місті Людиново Калузької області зайнялася нафтобаза, атакована українськими дронами.
- На базі розміщено дев'ять резервуарів загальною місткістю 6,7 тисячі кубометрів.
У Калузькій області у ніч на 18 січня зайнялася нафтобаза у місті Людиново. Про її ураження повідомили у Генштабі.
Де розташований атакований українськими дронами промисловий об'єкт у Калузькій області, над яким місцеві бачили "спалах", 24 Канал показує на карті.
Дивіться також Показуємо на карті нафтобазу у Тульській області, яку атакували дрони ГУР
Де розташована нафтобаза у Людиново
У Генштабі зазначили, що удар був здійснений по базі "Роснєфті". Вона належить до АТ "Калуганєфтєпродукт".
Ця нафтобаза забезпечує російські підрозділи, які беруть безпосередню участь у війні проти України, паливом.
За відкритими даними, там є дев'ять резервуарів загальною місткістю 6,7 тисячі кубометрів.
Людиново розташоване за приблизно 135 кілометрів від Калуги. До кордону з Україною – приблизно 170.
Де розташована нафтобаза у Людиново: дивіться на карті
Після удару дронами нафтобаза палає. Деталі результатів бойової роботи уточнюються. Однак, судячи із коментарів місцевих та опублікованих відео з Людиново, вона була успішною.