Після атаки дронів: у Росії зупинив роботу один із найбільших виробників аміаку для ВПК
- У ніч на 14 червня дрони атакували "Невинномиський Азот" у Ставропольському краї Росії, внаслідок чого завод припинив свою роботу.
- Йдеться про критичний елемент російського ВПК, один з найбільших виробників аміаку.
У ніч на 14 червня дрони "навідалися" на "Невинномиський Азот" у Ставропольському краї Росії. Внаслідок цієї атаки підприємство зупинило роботу.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на росЗМІ.
Зверніть увагу Критичний елемент ВПК Росії, – ЦПД про "Невинномиський Азот", що був під атакою дронів
"Невинномиський Азот" зупинив роботу
РосЗМІ пишуть, що "Невинномиський Азот", який входить до групи "Єврохім", зазнав атаки начебто 13 дронами в ніч на 14 червня. Удар підтвердив губернатор.
За даними видання, внаслідок атаки пошкоджений антидроновий захист підприємства. Окрім того, в одному з цехів вибиті двері та вікна. Пишуть, що пошкоджені також внутрішні приміщення й дах їдальні.
Виробництво на заводі довелося призупинити. Про це повідомив співрозмовник одного з "незалежних" російських видань.
Генштаб підтвердив ураження
Генштаб ЗСУ 14 червня заявив, що в рамках зниження спроможностей противника з виготовлення вибухових речовин і боєприпасів, підрозділи Сил безпілотних систем, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали ураження по важливих об'єктах ВПК Росії.
Зокрема, уражено комбінат Невинномиськ у Ставропольському краї. У Генштабі наголосили, що це один із ключових виробників базових компонентів для вибухових речовин, боєприпасів і ракетного палива.
Підприємство залучене до забезпечення збройної агресії Росії проти України.
Внаслідок атаки прогриміла серія вибухів. Відомо про роботу ворожої ППО безпосередньо у районі цілі, зафіксовано займання у промисловій зоні.