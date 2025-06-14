Після атаки дронів: у Росії зупинив роботу один із найбільших виробників аміаку для ВПК

У ніч на 14 червня дрони "навідалися" на "Невинномиський Азот" у Ставропольському краї Росії. Внаслідок цієї атаки підприємство зупинило роботу.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на росЗМІ.

Зверніть увагу Критичний елемент ВПК Росії, – ЦПД про "Невинномиський Азот", що був під атакою дронів

"Невинномиський Азот" зупинив роботу

РосЗМІ пишуть, що "Невинномиський Азот", який входить до групи "Єврохім", зазнав атаки начебто 13 дронами в ніч на 14 червня. Удар підтвердив губернатор.

За даними видання, внаслідок атаки пошкоджений антидроновий захист підприємства. Окрім того, в одному з цехів вибиті двері та вікна. Пишуть, що пошкоджені також внутрішні приміщення й дах їдальні.

Виробництво на заводі довелося призупинити. Про це повідомив співрозмовник одного з "незалежних" російських видань.

Генштаб підтвердив ураження