Росіяни вдарили по Нікопольщині одразу трьома дронами-камікадзе

Російські загарбники продовжують тероризувати мирне населення України. Так, 10 грудня ворог атакував Нікопольщину дронами-камікадзе.

Як зазначає глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, ворог скерував відразу три дрони-камікадзе. Також для атаки використали важку артилерію.

Читайте також Тепер – офіційно: слідчі назвали виробників безпілотників, якими Росія обстрілює Україну

Атакували одне з підприємств

Сергій Лисак зазначив, що окупанти вдарили по Нікополю як дронами-камікадзе, так і важкою артилерією. Внаслідок цього пошкоджень зазнало приміщення одного з підприємств, а також лінія електропередач. Водночас він додав, що ніхто не постраждав.

Усі, хто наказує бити по мирних містах і селах, та й самі виконавці поплатяться за кожен зіпсований день. За горе, якого завдають нашій країні,

– наголосив він.

Ворог атакував район Кривого Рогу 9 грудня

Сергій Лисак зранку 10 грудня розповів, що 9 грудня ворог запустив ракету у район Кривого Рогу. Він зазначив, що наша протиповітряна оборона успішно збила повітряну ціль окупантів.

Водночас на територію місцевого підприємства впали уламки збитої ракети. Внаслідок чого зафіксували пошкодження. Також відомо, що уламки зачепили дві вантажівки, які стояли поруч із підприємством. Того разу теж минулося без постраждалих.

Ракетами атакували Дніпропетровщину 8 грудня

Звернімо увагу на те, що 8 грудня ворог випустив кілька десятків крилатих ракет. Внаслідок атаки зафіксували руйнування у Павлограді, Тернівці, а також Юр'ївській і Межиріцькій громадах.

За словами Сергія Лисака, пошкоджень зазнало підприємство. Також понівечені 20 приватних будинків і 9 господарських споруд. Також зачепило церкву, гімназію, лінії передач та побило автомобілі.

Згодом він уточнив, що у Павлограді внаслідок атаки постраждали 8 людей. Мовиться про чоловіків віком від 32 до 66 років. Двоє із них лікуються вдома, а решта – у лікарні. Також 13 мешканцям надали психологічну допомогу.

Нагадаємо, що 8 грудня ворог запустив 20 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555 з 7 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Частину ракет спрямували на об'єкти інфраструктури на Дніпропетровщині, а інша, коли долетіла до Дніпра, змінила напрямок руху у бік Києва. Повітряним силам вдалося збити того ранку 14 крилатих ракет.