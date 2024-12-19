Удар по Новошахтинському НПЗ: чим він цінний для російської армії

Україна у ніч на 19 грудня атакувала Новошахтинський НПЗ в Ростовській області Росії. Було уражено установку для отримання зріджених вуглеводневих газів.

Без цієї установки нафтопереробний завод вже не може працювати, тому що саме там відбувається головний технологічний процес. Головний редактор Defense Express Олег Катков зауважив 24 Каналу, що в атаці була використана ракета українського виробництва "Нептун".

До теми Уражена установка для отримання зріджених газів: деталі удару по Новошахтинському НПЗ

"Ця атака відрізнялась тим, що в ній був використаний "Нептун". Тому що коли згадується, що силами та засобами Військово-морських сил України, і мовиться про ураження якогось об'єкта в глибині суходолу, то єдиним кандидатом є "Нептун", який, до речі, давно вже б'є по наземних цілях, про далекобійну версію якого вже говорять офіційно і публічно", – сказав він.

Цей об'єкт треба уражати постійно

Олег Катков зазначив, що Новошахтинський НПЗ вже не вперше зазнає атаки. Це дуже важливий об'єкт для російських окупантів, тому такі удари мають бути насамперед регулярними.

Для ворога цей НПЗ дуже важливий, тому що він розташований у тилу його головного угрупування на Донбасі, східній частині України. Саме тому його треба постійно уражати. Тому що як тільки він уражений, ворог його намагається поновити, поновлює роботу і одразу треба завдавати нового удару,

– підкреслив він.

Як припустив головний редактор Defense Express, це могла бути атака зенітно-ракетного комплексу, щоб вже створити коридор, в який полетять дрони. Або навпаки – дрони могли бути використані як умовно хибні цілі, взяти на себе максимальну кількість ворожих ракет, і тоді на фоні того, що ворог вичерпав можливості ППО, вже залітав "Нептун".