Росія ракетами С-300 атакувала термінал "Нової пошти" на Харківщині: моторошні фото

Пізно ввечері 21 жовтня російські військові атакували ракетами Харківщину. Згодом Володимир Зеленський розповів, що ворог влучив у термінал "Нової пошти". На жаль, є жертви і постраждалі.

Повітряні сили ЗСУ о 22:12 звернулися до мешканців Харківщини. Їх попередили про те, що існує ймовірність атаки балістичним озброєнням.

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Вибухи пролунали майже миттєво

Власне, за хвилину начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник ("Генерал Марсель") написав, що російські ракети фіксують у повітрі.

У той самий час міський голова Ігор Терехов зазначив, що "Харків чує вибухи". Він уточнив, що ворожі ракети атакують місто.

І вже за годину глава держави зазначив, що російська ракета вдарила по терміналу "Нової пошти" на Харківщині. Володимир Зеленський наголосив, що це звичайний цивільний об'єкт.

На жаль, є загиблі. Мої співчуття рідним та близьким! Станом на цей час відомо про 13 постраждалих. На місці працюють усі служби, триває рятувальна операція,

– додав Зеленський.

У поліції Харківської області зазначили, що фахівці вибухотехнічного управління зібрали речові докази. Мовиться про уламки ракети С-300.

Наслідки ракетного удару по терміналу "Нової пошти" / Фото "Суспільне Харків"

Загинули 6 людей

Зазначають, що російські військові атакували термінал "Нової пошти" у Коротичі. Внаслідок цього загинули 6 людей і ще 14 зазнали поранень (після 3 ранку стало відомо, що поранених 16). Усі вони – співробітники компанії. За словами глави ОВА Олега Синєгубова, семеро у тяжкому стані, а ще семеро – у середньому.

Начальник відділу поліції Михайло Цап розповів, що на момент атаки у терміналі перебували десятки людей. Він додав, що тіла обох понівечені. Відтак, їхні особи доведеться встановлювати за допомогою ДНК-експертизи.

У "Новій пошті" 22 жовтня оголосили днем трауру. Також розповіли деталі про ракетний удар по терміналу на Харківщині.

Щойно в нього влучила ракета. Є загиблі та поранені, зокрема важкі. У них не було шансу встигнути добігти до укриття, бо сирени прозвучали за секунди до. Наразі всім постраждалим надається медична допомога, ми на зв'язку з лікарнями та сім'ями постраждалих. Та це, звісно, не поверне наших людей. Співчуваємо – кожному,

– зазначають у компанії.

Співробітник "Нової пошти" Олексій Корнієнко поспілкувався з журналістами Суспільного. За його словами, він перебував усередині термінала, коли російська ракета влучила у будівлю. Він зазначив, що чув щонайменше один вибух, після чого оголосили повітряну тривогу. Чоловік витягнув двох людей з осколковими пораненнями ніг.