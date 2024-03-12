За атакою на НПЗ під Нижнім Новгородом стоїть ГУР, – ЗМІ
Джерело:РБК-Україна
У вівторок, 12 березня, нафтопереробний завод "Лукойл-Нижньогороднафтооргсинтез" був атакований дронами. За цим стоїть Головне управління розвідки Міноборони України.
За даними джерел ЗМІ у ГУР, атаку на НПЗ у місті Кстово Нижньогородської області Росії організувало ГУР. Водночас більше детальних подробиць співрозмовники видання не розкрили.
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Що відомо про атаку на НПЗ
У ніч проти 12 березня дрони атакували об'єкти в різних регіонах Росії. Вибухи пролунали й на нафтобазі "Лукойл" у Нижньогородській області. Там почалась серйозна пожежа, а щонайменше половина виробництва на заводі зупинена. Журналісти повідомили, що з ладу вийшла первинна установка перероблення нафти АВТ-6, потужність якої становить близько половини від перероблення всього підприємства.
Варто зазначити, що нафтобаза розташована за майже 1000 кілометрів від прикордонного села Стара Гута на Сумщині та за понад 1000 кілометрів від Харкова.
Ніч для росіян видалася тривожною
- Уночі 12 березня безпілотники атакували територію Росії, спричиняючи пожежі та руйнування. Нафтопереробні заводи в Орловській та Нижньогородській областях зазнали серйозних пошкоджень унаслідок цих атак.
- Мер Орла підтвердив "падіння уламків безпілотника" на об'єкті, що спричинило займання цистерн із нафтопродуктами. Місцеві жителі повідомили про вибух перед початком пожежі. Було евакуйовано 17 осіб. Пожежні бригади були відправлені на місце події – жертв вдалося уникнути.
- У Бєлгородській області безпілотник скинув вибухові пристрої, пошкодивши інфраструктуру та залишивши без електропостачання кілька сіл. Вікна у житлових будинках були вибиті, а електролінії пошкоджені. Російська ППО заявила про знищення вісімки реактивних снарядів та однієї ракети над Бєлгородською областю.
- У Курській області було збито 11 БпЛА. Московська область також зазнала атак дронів, але російська протиповітряна оборона заявила про їх знищення. У Брянській, Ленінградській і Тульській областях також були збиті безпілотники.