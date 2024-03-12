За атакою на НПЗ під Нижнім Новгородом стоїть ГУР, – ЗМІ

У вівторок, 12 березня, нафтопереробний завод "Лукойл-Нижньогороднафтооргсинтез" був атакований дронами. За цим стоїть Головне управління розвідки Міноборони України.

За даними джерел ЗМІ у ГУР, атаку на НПЗ у місті Кстово Нижньогородської області Росії організувало ГУР. Водночас більше детальних подробиць співрозмовники видання не розкрили.

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Що відомо про атаку на НПЗ

У ніч проти 12 березня дрони атакували об'єкти в різних регіонах Росії. Вибухи пролунали й на нафтобазі "Лукойл" у Нижньогородській області. Там почалась серйозна пожежа, а щонайменше половина виробництва на заводі зупинена. Журналісти повідомили, що з ладу вийшла первинна установка перероблення нафти АВТ-6, потужність якої становить близько половини від перероблення всього підприємства.

Варто зазначити, що нафтобаза розташована за майже 1000 кілометрів від прикордонного села Стара Гута на Сумщині та за понад 1000 кілометрів від Харкова.

Ніч для росіян видалася тривожною