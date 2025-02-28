Це призведе до розвалу Росії: Світан сказав, як ЗСУ наближають крах агресора

Українські дрони регулярно завдають ударів по нафтопереробних заводах Росїі та ворожих об'єктах на окупованих територіях. Такі атаки є ефективними, а для того, щоб їх завдати, потрібно звернути увагу на дуже багато аспектів.

Про це 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан, додавши, що важливо розуміти щільність роботи російської ППО. Для завдання ударів є цілий механізм спеціальної підготовки.

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Як діють "санкції" ЗСУ

В окупованому Криму під удар потрапили аеродроми "Саки" і "Кача". Ймовірно, ціллю були системи ППО, щоб потім основні ударні безпілотники могли пройти далі в бік Новоросійська, Туапсе. Саме туди спрямували основне ураження, зокрема по нафтопереробному заводу у Туапсе.

Зараз він вийшов з ладу й зупинений. За рік цей завод переробляв понад 10 мільйонів нафти. Там росіяни мали свій термінал, щоб відвантажувати сировину на експорт. Це дуже важливо,

– зауважив полковник запасу ЗСУ.

Знищення НПЗ означає позбавлення Росії коштів від продажу нафти. "Санкції" Збройних Сил України зараз найдієвіші у світі. Ймовірно, схожі дії ми бачитимемо регулярно, бо такі удари мають ціль – знищити воєнну економіку країни-агресорки.

Саме це призведе до розвалу Росії, коли росіяни не матимуть чим платити своїм республікам. Їх вони втримують саме завдяки фінансовим вливанням. Так колись розвалився Радянський Союз і так розвалиться Росія,

– наголосив Роман Світан.

Тільки повний розвал країни-терористки стане гарантією безпеки для нашої держави. Збройні Сили зараз працюють над втіленням її у життя.

Нагадаємо, внаслідок удару 26 лютого по Туапсинському НПЗ зафіксовано понад 40 вибухів. Інфраструктура заводу пошкоджена. Цей НПЗ виготовляв нафту на експорт, а також був залучений до забезпечення ворожої армії на фронті.