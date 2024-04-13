Удар по будинку на Донеччині: під завалами можуть бути люди, чому їх не шукають

Окупанти 13 квітня скинули керовані авіаційні бомби на Очеретине Донецької області. Під завалами можуть бути люди. Втім, пошукова операція неможлива через безпекову ситуацію. Наразі відомо про одну поранену.

Так, рятувальникам вдалося деблокувати жінку. Про це повідомили в Донецькій обласній прокуратурі. Про наслідки російської атаки також розповів очільник селищної військово-цивільної адміністрації, передає 24 Канал.

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У підвалі можуть перебувати 6 людей

Внаслідок обстрілу в Очеретиному зруйновано під'їзд багатоквартирного будинку.

Рятувальникам вдалось деблокувати 43-річну мешканку. На подвір'ї приватного будинку травмовано 90-річну жінку,

– повідомили в прокуратурі.

Додали, що остаточна кількість постраждалих встановлюється. Очільник ВЦА Микола Коваленко розповів "Суспільному", що в підвалі можуть перебувати ще 6 людей.

Там не можна провести пошукові роботи, бо будинок завалився. У тому місці, де був підвал, у ньому переховувались, за словами місцевих, 6 людей,

– розповів голова селищної ВЦА.

Уточнив, що серед них двоє чоловіків 1983 року народження. Один з них був в підвалі разом з мамою та бабусею. Ще одна жінка вибралася з підвалу.

Вона була скраю. У жінки 1980 року народження забої. Відмовилася їхати у лікарню,

– сказав посадовець.

За даними прокуратури, у жінки лікарі діагностували забій передпліччя.

Пошукові роботи розпочинали

Внаслідок російського удару зруйновані два під'їзди з чотирьох. За словами Коваленка, пошукові роботи розпочинали.

Ми з ДСНС були на місці та намагались туди на скільки можна зайти, але там повністю зруйнований підвал, всі поверхи провалились у підвал. Навколо місця влучання теж є руйнування,

— зазначив голова Очеретинської ВЦА.

Додав, що в Очеретиному залишаються близько 260 людей.

Зверніть увагу! Близько 17:30 голова Донецької ОВА повідомляв, що, ймовірно, під завалами в Очеретиному перебувають люди.

Однак, пошукова операція наразі неможлива через безпекову ситуацію. Також на території громади постраждало Нетайлове. Там окупанти вбили двох людей.