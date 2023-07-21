Ворог поцілив в агропідприємство: намагався знищити зерно, – ОК "Південь" про нову атаку

У ніч проти 21 липня росіяни продовжили свої терористичні атаки по Україні. Цього разу ворог вдарив ракетами "Калібр" по агропідприємству на Одещині.

В ефірі телемарафону речниця ОК "Південь" детальніше розповіла про саму атаку та її характер, передає 24 Канал. Наталія Гуменюк підкреслила, що ворог продовжує бити, щоб позбавити Україну бажання продовжувати зернову ініціативу.

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Росіяни продовжують знищувати зерно

Ворог продовжує терор, і терор безперечно пов'язаний із зерновою угодою,

– наголосила вона.

За її словами, російські військові передбачувано цієї ночі влучили в агропідприємство на Одещині, намагаючись знищити запаси зерна. Вона додала, що ворог атакував ракетами "Калібр", вивівши на чергування ракетоносій посеред ночі. Причому ракети спрямували дуже складним курсом.

Дуже низька висота і максимальне наближення прямування ракет до кордону України. Тобто провокація на провокації фактично,

– наголосила вона.

Слід розуміти, що влучання сталося практично одночасно з сигналом повітряної тривоги. Причиною цього став той факт, що за таких обставин виявити ракети вкрай складно.



Росіяни влучили в агропідприємство на Одещині / Фото ОК "Південь"



Росіяни влучили в агропідприємство на Одещині / Фото ОК "Південь"​



Росіяни влучили в агропідприємство на Одещині / Фото ОК "Південь"

Наталія Гуменюк зауважила, що на щастя минулося без постраждалих, але в ОВА зазначили, що поранені таки є. Вона водночас додала, що "підступність ворога в тому, що удар був у дві хвилі". Спочатку росіяни випустили дві ракети. Рештою вони атакували, коли розпочалася рятувальна операція. На щастя, рятувальники встигли перейти до укриття. Але пошкоджено багато сільськогосподарської та рятувальної техніки внаслідок цього.

Одещина. Знищуючи нашу техніку ворог вкотре нагадує про те, що норми міжнародного права, якими рятувальники захищені від атак під час своєї роботи, для нього не мають ніякої ваги і поваги. Повторний ракетний удар залишив особовий склад без двох пожежних машин,

– голова ДСНС Сергій Крук.

У ДСНС також зазначили, що навряд чи підлягає відновленню нова автоцистерна. А це означає, що вона в такому стані вже нікому не допоможе. За словами Крука, на щастя, жоден рятувальник не постраждав.

У ДСНС показали знищені пожежні машини / Фото ДСНС

Знищені 120 тонн агропродукції

Глава Одеської ОВА Олег Кіпер зазначив, що це вже четверта атака країни-терористки на область за тиждень. Він зазначив, що окупанти поцілили в термінали з зерном одного з агропідприємств. Внаслідок цього знищені 100 тонн гороху та 20 тонн ячменя.

Внаслідок вибуху постраждали дві людини. Вони отримали різані рани склом. Їм надана вся необхідна медична допомога,

– зазначив він.

Речниця ОК "Південь", коментуючи характер атаки, зауважила, що ворог дійсно може примірятися для подальших обстрілів. Вона підкреслила, що росіяни на цьому не зупиняться, і що для подібних об'єктів існує небезпека.

Ворог перейшов у стадію скаженого тероризму по наших регіонах, тому треба усвідомлювати, що атаки повторюватимуться,

– підкреслила Гуменюк.

Вона додала, що майже відразу почалася атака з РСЗВ по Очаківському напрямку. Окупанти влучили у центральну бібліотеку Очакова. На щастя, не надходила інформація про постраждалих. Наталія Гуменюк зазначила, що по Очакову б'ють не випадково. Звідти теж мали йти судна, долучені до зернової ініціативи.

Зауважимо, що вибухи, як і повітряна тривога на Одещині пролунали о 03:32. А вже о 04:23 Повітряні сили попередили про ще один пуск ракет у напрямку області. Тоді знову було гучно в регіоні.